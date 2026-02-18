「東京駅改札内」ランキング1位　1皿で20個分！　山形県産マッシュルームを使用、奥田政行シェフ監修の“地方創生パスタ”とは

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、『おとなの週末』2026年1月号の東京駅「グランスタ」改札内グルメベスト5特集で、1位だった『アル・デンシャル丸の内byアル・ケッチァーノ』を紹介します。

このひと皿のために改札を通りたくなる名パスタに出合った

改札を抜けてしまえば、あとは缶ビールやコーヒーを買って列車に乗るだけ。そこそこ大きなターミナル駅といえど、これがおおかたの過ごし方だろう。しかし、ここ東京駅では事情が違う。改札の中だってめくるめくグルメが待ち構えているのだ。

むろん本誌スタッフが全店実食調査をした上で、やはりココと1位に推すのが『アル・ケッチァーノ』の奥田政行シェフがプロデュースしたイタリアン。名ばかりの監修ではなく、山形食材にスポットライトを当て、食による地方創生という理念を守り、彼の料理哲学もしかと受け継いでいた。

その代表作がマッシュルームのパスタだ。

舟形マッシュルームと生ハムのクリームスパゲッティ1980円

『アル・デンシャル丸の内byアル・ケッチァーノ』舟形マッシュルームと生ハムのクリームスパゲッティ 1980円 湯気にのってやってくる香りまでご馳走だ。平日のランチタイムには小さなバーニャカウダも付く

山形県舟形町産のそれでダシをとり、ペーストにしてソースにも。仕上げに生のスライスをあしらって1人前に計20個も使うそう。とはいえ全体の印象はとても柔らかい。強い味ではないのに素材の輪郭がはっきり立っているからスムーズにワインを誘ってくる。

こんな名作があると知れば、わざわざ入場料を払ってでも改札を通りたくなるはずだ。

『アル・デンシャル丸の内byアル・ケッチァーノ』

グランスタ東京『アル・デンシャル丸の内byアル・ケッチァーノ』

［店名］『アル・デンシャル丸の内byアル・ケッチァーノ』

［住所］グランスタ東京・改札内1階

［電話］03-6250-6381

［営業時間］10時〜22時※金は〜22時半、日・祝は〜21時半（ドリンク30分前、パスタ60分前、その他の料理90分前LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩2分

撮影／西崎進也、取材／菜々山いく子

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

2026年1月号

