衆議院選挙の後にはじめて召集される特別国会を前に、けさ、県1区で初当選を果たした遠藤寛明さんが国会に初登院しました。遠藤さんは「山形のことを一番に考えて仕事をしたい」と話しました。

【写真を見る】【国会】県1区選出 遠藤寛明さん衆議院に初登院 2区鈴木憲和さんは農水相に再任の見通し きょう特別国会（山形）





遠藤寛明さん「おはようございます」



午前8時前、県1区で初当選した遠藤寛明さんが緊張した面持ちで姿を現しました。そして午前8時の開門。遠藤さんが初登院しました。





遠藤寛明さん「感謝の気持ちと初心を忘れずに、地元の皆さん、山形を一番に考えて、がんばっていかなければいけないと改めて、今国会の目の前に立って思ったところであります」





手には当選証書。そしてネクタイにも思いが。





遠藤寛明さん「イメージカラーが赤なので、情熱の赤、今も燃えているというか、これからも全力で取り組みたいという思いの表れだと思う」



遠藤さんは1年生議員ですが、公約に掲げたことに地道に取り組むと力を込めます。



遠藤寛明さん「私のモットーは会って聞いて動く。まずは地域の皆さんの所に伺って、一つひとつ様々な声をお聞きして、それを国政に届けていく。これを1番に大事にしたい」



特別国会では、自民党の高市総裁が第105代首相として再び指名される見通しです。また、今夜発足する第2次高市内閣では、県2区選出の鈴木憲和農林水産大臣が再任されると見られています。