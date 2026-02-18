【ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機“最後の執行者”】 予約受付期間：2月20日12時～4月30日15時 5月 発送予定 価格：9,900円

海洋堂は、プラモデル「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機“最後の執行者”」の予約受付を、同社ECサイト「海洋堂オンラインストア」にて2月20日12時より4月30日15時まで実施する。価格は9,900円。発送予定は5月。

本商品は、「シン・エヴァンゲリオン劇場版」に登場するエヴァンゲリオン第13号機を、同社の「ARTPLA」よりポーズ固定プラモデルとして立体化したもの。「裏CODE:999」を発動した「エヴァンゲリオン新2号機α」を圧倒する姿をモチーフに、完全新規造形で製作されている。

装甲や肉体のディテール、足元に横たわる撃破された「エヴァンゲリオン新2号機α」まで拘りぬかれた造形で再現。本体はダークバイオレット、ロンギヌスの槍はクリアーレッド成形とすることで質感のコントラストが際立つデザインになっている。

□「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機“最後の執行者”」

「ARTPLA SCULPTURE WORKS エヴァンゲリオン第13号機“最後の執行者”」詳細

仕様：プラスチックモデルキット（HIPS・GPPS） サイズ：ノンスケール（頭頂高約220mm・ロンギヌスの槍先端320mm） 成型色：本体 ダークバイオレットロンギヌスの槍 クリアーレッド 原型製作：松村しのぶ

(C)カラー