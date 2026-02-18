【ローランドA49】（栃木県さくら市 さくらしのぶ 永遠の18歳）

私自身古楽器が好きだけど、値段が張るため外ケースを1から作りそれっぽい見た目にしました。中身はローランドのA49で敢えて49鍵モデルにした理由はクラヴィコードや18世紀のスクエアピアノに合わせたからです。

◆ ◆ ◆

この風貌を求めてイチから作っちゃうなんて凄いな。アンチークなプレイヤーの形をしたBluetoothスピーカーとか、レトロなフィルムカメラのデザインを模したデジカメとかもあるけど、さすがにクラヴィコードな形をしたシンセ鍵盤なんて世の中にないもんなぁ。可搬性は乏しく無駄に部屋を狭くするというブツでしょうけど、こいつが横にいることで得られる喜びってのが、一般人には理解できない楽器人の嗜み。由緒正しくこじらせた鍵盤プレイヤーであることを確認しました。（BARKS 烏丸哲也）

