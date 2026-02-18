銀座三越にて、限定含む4000以上のグッズが勢揃いするディズニー最大級のショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026 in銀座三越」を開催！

「スター」をテーマに、世代を超えて愛され続けるディズニースターキャラクターたちが輝く特別なグッズが展開されます☆

ディズニー「Disney THE MARKET 2026 in銀座三越」

開催期間：2026年2月25日（水）〜3月16日（月）※最終日午後6時終了

会場：銀座三越 新館7階 催物会場

銀座三越の新館7階 催物会場にて、ディズニーファン待望の「Disney THE MARKET 2026 in銀座三越」を開催。

限定含む4000以上のグッズが勢揃いするディズニー最大級のショッピング・イベント「Disney THE MARKET 2026」のテーマは「スター」です。

会場には、世代を超えて愛され続けるディズニーのスターキャラクターたちが輝く、特別なグッズが多数ラインナップ。

会場にて販売される銀座限定販売品やイベント限定の一部、購入特典のノベルティなどを紹介していきます☆

銀座限定販売「キーホルダー／トートバッグ／銀座 手ぬぐい」

購入制限：一人各1点限り

ラインナップ・価格：左から）

・銀座 キーホルダー（サイズ：約W4.8×H6.5cm）990円(税込)

・銀座 トートバッグ（サイズ：本体 約W36×H37×D11cm／持ち手 約W2.5×H56cm）1,980円(税込)

・銀座 手ぬぐい（サイズ：約W90×H34cm）1,100円(税込)

銀座限定グッズとして「ミッキーマウス」のお顔をデザインしたキーホルダーやトートバッグ、手ぬぐいがラインナップ。

星を散りばめたシルクハットをかぶる「ミッキーマウス」が大きくレイアウトされています。

イベント限定・新発売： ミッキー＜スター＞巾着トートバッグ

価格：4,950円(税込)

サイズ：約W36×H38cm（持ち手除く）

「スター」をテーマにした衣装を身に纏った「ミッキーマウス」デザインのトートバッグ。

紐をきゅっと結んで携帯できる、巾着タイプの便利グッズです。

イベント限定・新発売：ミッキー〈スター〉ポーチ

価格：3,850円(税込)

サイズ：約Ｗ14×Ｈ5×Ｄ10cm

夜空をイメージさせるネイビーの記事をベースにしたポーチ。

星々がスタッズで表現された、おしゃれなデイリー雑貨です。

イベント限定・新発売：ミニー〈スター〉スカーフ

価格：2,200円(税込)

サイズ：約W53×H53cm

手を組みながらこちらに振り返る「ミニーマウス」をレイアウトしたスカーフ。

星を散りばめたふんわりとした衣装を身に纏っています。

イベント限定・新発売：ミニー〈スター〉コンパクトミラー

価格：2,200円(税込)

サイズ：約W7.3×H7.7cm

フレーム部分に上品なゴールドをセレクトしたコンパクトミラー。

中央に大きくレイアウトされた「ミニーマウス」のアートが素敵です☆

イベント限定・新発売：ミッキー〈スター〉アクリルキーホルダー

価格：1,320円(税込)

サイズ：約W5.2×H8×D3cm

背景にキラキラのラメを閉じ込めたアクリルキーホルダー。

ステッキとシルクハットを手に満面の笑みを浮かべる「ミニーマウス」がデザインされています。

イベント限定・新発売：ミニー〈スター〉アクリルキーホルダー

価格：1,320円(税込)

サイズ：約W4.2×H7×D3cm

「ミッキーマウス」とペアで揃えたくなる「ミッキーマウス」のアクリルキーホルダー。

カラビナが今回のテーマに合わせて”スター”になっているのもポイントです。

新発売：ぬいぬいバッグ ジュディ・ホップス／ぬいぬいバッグ ニック・ワイルド

価格：各5,500円(税込)

サイズ：約W42×H35×D11cm（持ち手含まず）

アイアップが展開する「ぬいぬいバッグ」シリーズに、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』から「ニック・ワイルド」と「ジュディ・ホップス」が新登場。

トートバッグにぬいぐるみを縫い付けた大胆なデザインが使用された「ニック・ワイルド」や「ジュディ・ホップス」と一緒にお出かけできるグッズです。

ニックとジュディのぬいぐるみを縫い付けたトート！アイアップ「ぬいぬいバッグ」ディズニー『ズートピア』 ニックとジュディのぬいぐるみを縫い付けたトート！アイアップ「ぬいぬいバッグ」ディズニー『ズートピア』 続きを見る

新発売：〈Disney SERIES CREATED by MUS〉ミッキー＆ミニー/ジャケット

価格：各25,080円(税込)

「Disney SERIES CREATED by MUS」から「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」のハートフルな刺繍が施されたジャケットが登場。

お揃いのデニムとトップスを着こなす2人の姿が大胆に落とし込まれています。

新発売：ダンボ/トートバッグ／ダンボ/Tシャツ

ラインナップ・価格：

・ダンボ/トートバッグ（サイズ：本体 約W36×H37×D12cm／持ち手：約55cm）3,300円(税込)

・ダンボ/Tシャツ（サイズ：M〜XL）5,280円(税込)

世界中で長きに渡り愛され続けているディズニー・アニメーション映画『ダンボ』のトートバッグとTシャツ。

長い耳をはばたかせながら鼻先に乗る「ティモシー」を見つめる「ダンボ」が描かれています。

新発売：ファンタジア/トートバッグ／ファンタジア/Tシャツ

ラインナップ・価格：

・ファンタジア/トートバッグ（サイズ：本体 約Ｗ36×H37×D12cm／持ち手 約55cm）3,300円(税込)

・ファンタジア/Tシャツ（サイズ：S〜L）5,280円(税込)

ディズニー不朽の名作『ファンタジア』のアートを使用したファッションアイテム。

物語のワンシーンをプリントしたTシャツと、水の入ったバケツを運ぶ「ホウキ」と「ミッキーマウス」を描いたトートバッグが展開されます。

新発売：〈Disney SERIES CREATED by MUS〉ハンナ・モンタナ/Ｔシャツ

価格：各11,000円(税込)

大人気ドラマ『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』の主人公「マイリー・スチュワート」こと「ハンナ・モンタナ」をデザインしたTシャツ。

「ハンナ・モンタナ」の魅力あふれる、ファン必見のファッションアイテムです。

新発売：〈メゾン ド フルール〉Disney Marie/フリルハンドルトートバッグ／Disney Marie/しっぽチャーム

ラインナップ・価格：

・Disney Marie/フリルハンドルトートバッグ（サイズ：本体約W36×H37×D12cm／持ち手約59cm）6,201円(税込)

・Disney Marie/しっぽチャーム（キャラクター部分：約W5.8×H7.5cm）4,501円(税込)

『おしゃれキャット』に登場する子ネコ「マリー」が主役のトートバッグとしっぽチャーム。

持ち手やチャームにふんわりとした素材を取り入れた、ガーリーなデザインが魅力です。

新発売：〈アース ミュージック＆エコロジー〉アソート刺しゅう入り靴下

価格：各1,540円(税込)

サイズ：全長23cm・幅8cm

「ミッキー＆フレンズ」のお買いをワンポイントで刺繍した靴下。

キャラクターのイメージカラーを使用したサイン風のロゴもあしらわれています。

〈Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈＞スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」

価格：10枚入1,399円(税込)

永遠の恋人「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」を主役にした、バラ色の星空が舞台の『スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」』

星をあつめたハートを「ミニーマウス」に贈る「ミッキーマウス」が描かれた10枚入ボックスが販売されます。

スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」！ディズニー SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 スターライトセレナーデ/ショコラサンド「見ぃつけたっ」！ディズニー SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈 続きを見る

日替わり：お買いあげノベルティ「三越伊勢丹限定 日替わりステッカー」

配布期間：2026年3月2日（月）〜3月6日（金）／3月9日（月）〜3月13日（金）

配布人数：各日先着100名

お渡し場所：新館9階 銀座テラス/テラスコートお会計カウンター

期間中『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』会場にて税込み3,000円以上購入された各日先着100名に「三越伊勢丹限定 日替わりステッカー」をプレゼント。

毎日異なるキャラクターのステッカーがもらえるので、要チェックです☆

※デザインは変更になる場合があります

※無くなり次第終了

※当日のお買いあげレシートのみ有効（一部お買いあげ加算金額加算対象外の商品があります）

※レシート合算不可

先着：お買いあげノベルティ「Disney THE MARKET 2026限定二層式カード」

配布枚数：各日500枚

お渡し場所：新館9階 銀座テラス/テラスコートお会計カウンター

会場にて税込み3,000円以上購入ごとに「Disney THE MARKET 2026限定二層式カード」を1枚プレゼント。

「ミッキーマウス」がデザインされた表紙をめくると「エルサ＆アナ」「ヘクター＆ミゲル」たちの絵柄が出てきます。

※1会計につき最大5枚まで

※絵柄は選べません

※デザインは変更になる場合があります

※無くなり次第終了

※当日のお買いあげレシートのみ有効（一部お買いあげ加算金額加算対象外の商品があります）

※レシート合算不可

『Disney THE MARKET 2026 in 銀座三越』抽選で当たる「プレゼントキャンペーン」

応募期間：2026年2月25日(水)〜3月16日(月)午後11時59分まで

応募方法：Pass Marketより申込みください

期間中『Disney THE MARKET 2026 in銀座三越』会場にて税込み8,000円以上購入された方が参加できるプレゼントキャンペーンを実施。

抽選で5組10名に「ディズニー・オン・アイス 7月東京公演 ペアチケット」がプレゼントされます。

※応募は1会計につき一人1回まで

※1枚のレシートにて複数回の申込みをされた場合、抽選の対象外となります

※応募資格は、景品発送の都合上、日本在住の方のみとなります

「スター」をテーマにした、世代を超えて愛され続けるディズニーのスターキャラクターたちが輝く特別な4000以上のグッズが勢揃い。

銀座三越 新館7階 催物会場にて2026年2月25日より開催される「Disney THE MARKET 2026 in銀座三越」の紹介でした☆

※画像はイメージです

※数に限りがあるグッズなど、品切れの場合があります

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ディズニーキャラクターたちが輝く「スター」がテーマの特別なグッズ！Disney THE MARKET 2026 in銀座三越 appeared first on Dtimes.