海外では「iPhone 16e」と「iPad Air」の在庫が、それぞれ新モデルの登場を前に減少していると報じられています。

米ブルームバーグのマーク・ガーマン記者は、アップルの小売関係者から得た情報として、iPhone 16eの在庫は基本的になく、iPad Airの在庫も品薄状態になっていると述べています。

ガーマン記者は先日、「iPhone 17e」がまもなく発売されると伝えました。これには「A19チップ」、新しいセルラー通信用の「C1Xモデムチップ」、Bluetooth・Wi-Fi・Thread通信用の「N1チップ」が搭載されるほか、MagSafeにも対応する模様。製品の本体価格は、前モデルと同じ599ドル（約9万2000円※）に据え置かれると予想しています。

※1ドル＝約153円で換算（2026年2月17日現在）

ガーマン記者は「iPad（第12世代）」と次期「iPad Air」についても報告しており、どちらもデザイン変更や目立った機能強化はないとみています。iPad（第12世代）には人工知能機能「Apple Intelligence」対応の「A18」チップが、次期iPad Airには「M4チップ」が搭載される見通しです。

