タレントの安田美沙子（43）が、かつて交際していた芸能界の男性との、恐怖すら感じるほど極端な“飴と鞭”の修羅場を激白した。

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組内のスタジオトークで、安田は過去に経験した壮絶な恋愛エピソードを切り出した。「昔、芸能界の方と付き合ってた時に、すごいヤキモチ焼きだったんですよ」と語り始めた安田。「浮気してんねやろ」「してへんわ」といった激しい喧嘩が絶えず、そのストレスから逃れるように「家出グセ」があったという。

安田が家を飛び出すと、相手の男性は必ず迎えに来てくれたというが、その態度が豹変。「喧嘩の時はすごい激しいのに、迎えに来る時はすごく優しくて」と振り返り、謝罪し甘やかしてくる相手の姿に、同じくゲストとして出演していたもえのあずきは「ちょいDV」と即座に反応した。

安田自身も、その異常なサイクルに「あ、これやばいな、DVっぽい感じやな」と気づき、別れを決断。しかし、相手がなかなか納得しなかったため、最終的には「鍵ごと工事して別れた」と、自宅の鍵を物理的に取り替えて強制的にシャットアウトしたという驚きの幕引きを明かした。これには屋敷も「最後は追い出して自分が閉じこもる（笑）」と、その徹底した防御策にツッコミを入れた。

さらに安田は、現在の夫との関係についても言及。「今の旦那だけは、家出をしても迎えに来ない」と苦笑いしつつ、今でもたまに家出をしてしまう癖があることを告白。森田から「あんたのそのまずクセ、治した方がいい。足速いんやから」と、フルマラソンを完走する俊足を弄られ、スタジオは爆笑に包まれていた。