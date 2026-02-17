¿À¸Í¡¢ACLE¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¼ó°ÌÆÍÇË¤Ê¤é¤º¡Ä¸µÄ¹ºê¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¤Ë·è¾¡ÅÀ¤òµö¤·5»î¹ç¤Ö¤êÇÔÀï
¡¡AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè7Àá¤¬10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡ÊÆüËÜ¡Ë¤Ï¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡Ê¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤Ë³«Ëë¤·¤¿2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤ÎACLE¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î7»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£¿À¸Í¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç5¾¡1Ê¬1ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¡Ö16¡×¤òÀÑ¤ß¾å¤²¡¢¼ó°Ì¤ò²÷Áö¡£Á°Àá¤ÏFC¥½¥¦¥ë¤ò2¡Ý0¤Ç·âÇË¤·¡¢4°Ì°Ê¾å¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤Î¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤ò¥Û¡¼¥à¤ÇÀï¤¦¸¢Íø¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£º£Àá¤Ï7°Ì¤Î¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢À§¤¬Èó¤Ç¤â3¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤¤°ìÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÂçÉý¤Ê¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ò¤·¤ÆÎ×¤ó¤À¿À¸Í¤Ï¡¢Àª¤¤¤ò¤â¤Ã¤Æ»î¹ç¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤ò¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ëÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤Ë¡£14Ê¬¤Ë¤Ï¥ê¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤é¤ì¤ë¤âGK¸¢ÅÄ½¤°ì¤Î¥»¡¼¥Ö¤ÇÆñ¤òÆ¨¤ì¤ë¡£22Ê¬¤Ë¤ÏCK¤Îº®Àï¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡ÊSB¡Ë¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Î»³ÅÄ³¤ÅÍ¤¬¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤â¡¢ÀË¤·¤¯¤âÏÈ¤Î³°¤Ë¡£»þ´Ö¤Î·Ð²á¤Ë¤Ä¤ì¡¢½ù¡¹¤Ë¿À¸Í¤¬¥Ü¡¼¥ëÊÝ»ý¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤¹¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿39Ê¬¡¢CK¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¥Í¥Í¤Ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡ÊVAR¡Ë¤Î²ðÆþ¤Î·ë²Ì¡¢¥´¡¼¥ë¤Ï¼è¤ê¾Ã¤·¤Ë¡£0¡Ý0¤Î¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤¹¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆÍÆþ¤·64Ê¬¡¢¿À¸Í¤Î¥¸¥§¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤¬º¸¥µ¥¤¥É¤òÈ´¤±½Ð¤·¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤ò»î¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÈ¤Ë¤ÏÈô¤Ð¤º¡£72Ê¬¤Ë¤Ï¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¤ÎÆÍÇË¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎßÀùõ·òÅÍ¤¬¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤â¥Ý¥¹¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¡¢»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤òÊø¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·74Ê¬¡¢¿À¸Í¤Ï¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Î¶¥¤ê¹ç¤¤¤Ë¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬ÇÔ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¤ËÄÀ¤á¤ì¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¦¡£¿À¸Í¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òÃæ¿´¤Ë¹¶·â¤ËÅ¾¤¸¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¤³¤³¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£0¡Ý1¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï2°Ì¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¦¥ó¥É16¤Ï¥Û¡¼¥à¡õ¥¢¥¦¥§¥¤Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥°¤Ï3·î3Æü¤â¤·¤¯¤Ï4Æü¡¢¥»¥«¥ó¥É¥ì¥°¤Ï10Æü¤â¤·¤¯¤Ï11Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡¦¥À¥ë¥ë¡¦¥¿¥¯¥¸¥à¡¡1¡Ý0¡¡¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡74Ê¬¡¡¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥®¥ê¥§¥ë¥á¡Ê¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¡Ë
