「あのとき僕は見てたんだ。淳一が拳銃で人を撃ったこと」

檻の向こうでこちらを一心に見つめながら直人（渡辺大知）は言う。そして続く「淳一のこと、僕が守るから」という言葉には、本当に友達を想う気持ち以外に、自分まで意図せず秘密を抱えることになった恨めしさや、それでも人知れずその秘密を守り抜いてきた意地も滲んでいるのではないだろうか。これまで幼なじみ4人の中で目立つような中心人物だったわけでもなく、子どもの頃は圧倒的に助けられ守られる側だった直人の逆襲にも思える。

淳一（竹内涼真）はじめ、4人全員がジリジリと追い詰められていく『再会～Silent Truth～』（テレビ朝日系）第6話。清原巡査長（弓削智久）を撃った強盗犯・大島に向けて淳一は発砲したようだ。自分のことを「罪を犯した人間だから本当は警察官になっちゃいけなかった」と振り返り、引越しの際に「見送りに行く」という万季子（井上真央）の申し出を淳一は頑なに拒否していた。友人も初恋相手も残したまま地元を離れた淳一について直人も「もう帰ってくることはないと思っていた」と話していたが、どうしてこのタイミングで彼が戻ってきたのかも気になるところだ。

しかし、正気を保とうとしながらもどんどん追い込まれていく淳一の姿は観ているこちらまでヒリヒリとさせられる。淳一役を演じる竹内はエネルギッシュさや快活さに溢れながらも、何かに囚われ続け自身を責め続けるどこかいじけた部分のある役どころが抜群に上手い。竹内演じるキャラクターが後悔したり悩んでいる姿、そしてそれを周囲に悟られまいと強がる姿はどうしてこうも見応えがあり心惹かれるのか。汗びっしょりになり、警察署にも入れなくなったり、ずっとずっと23年前の罪を洗い流すかのように必死で手を洗いを続ける異様な姿は、大袈裟ではないのに彼の心の機微が直に伝わってくるかのようだ。無言で台詞のない場面でも、その一挙手一投足から淳一の実直さが滲んでおり、それもまた切なさに拍車をかける。

『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）での勝男役でも、無意識にデリカシーのないところやアップデートできていないところがありつつも、それに気づいてこれまでの自身の言動を省みて「俺変わりたい」とこぼす姿には心からの懺悔が込められていた。嫌いにはなりきれないままならない自分を抱えたまま、なんとか再起するキャラクターを竹内が魅力的に演じてのけてくれたおかげで、勝男の成長を見守り、応援したくなっていた。

刑事・南良（江口のりこ）から自身の罪を言い当てられて悶え苦しむ淳一の姿に罪悪感と苦悩に苛まれながら生きてきた彼の23年間がそのまま投影されていた。銃を撃ったことを告白した後に、今度は「大島を殺した」と言い直す淳一はこの時自身の罪をきっと初めて口にしたのだろう。これまで口に出してしまえば、言葉にしてしまえば塗り替えられない事実となり自分が壊れてしまう、自分が元の自分ではいられなくなる、そんな防衛本能があったのだろう。その言葉を初めて発した。

しかし、圭介（瀬戸康史）が言う通り、極限状態で小学生が初めて持った拳銃で逃げていく大人に1発で弾丸を命中させることなど出来るものなのだろうか。強盗の共犯者が実はトドメを刺していたなんてことはないだろうか。

そして引越し前の見送りも拒み、いきなり一方的に連絡を絶った23年前の淳一の言動に万季子も合点がいったようだが、そんな彼女が抱える淳一にも「今は話せない」秘密とは何なのか。（文＝佳香（かこ））