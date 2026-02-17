20代後半〜30代の転職希望者　自分のスキルや実績に...給与・ポジションが「見合っていない」63.0％　学情調査

学情は2026年2月10日、20代後半〜30代の転職希望者を対象とした「転職意識調査」の結果を発表した。

転職して「年収100万円アップ」目指す傾向

調査では、自身のスキルや実績に対して現在の給与やポジションが見合っているかを聞くと、「全く見合っていない」が14.5％、「あまり見合っていない」が48.5％となり、合わせて63.0％が「見合っていない」と回答した。

また、現在の年収について聞くと、「400万円以下」が54.8％。次いで、「401万〜500万円」が25.1％、「501万〜600万円」が11.9％となった。「401万円以上」の合計は45.3％という結果となった。

さらに、転職先での希望年収を聞くと、「401万〜500万円」が最多の33.3％。次いで、「501万〜600万円」が25.7％、「301万〜400万円」が20.1％となった。なお、「500万円以下」は合計53.4％、「501万円以上」は合計46.6％という結果に。学情は「現在の年収の数字と比べると、おおむね『年収100万円アップ』を目指す人が多いという傾向が見てとれます」と指摘する。

調査は2025年12月29日〜2026年1月18日にインターネットで行われ、対象者は30代向け転職サイト「Ｒｅ就活30」のサイト来訪者。20代後半〜30代の転職希望者を対象とし、有効回答数は303人。