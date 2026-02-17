歌手の天童よしみ（71）が17日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）にゲスト出演。踏切の音を聞くとやってしまうことを明かし、共演者からも賛同の声が上がった。

この日は「一流ミュージシャン大集結！」として、ミュージシャンが多数出演。「ついつい出てしまう職業病」というテーマで、天童は「踏切のカンカンカンの音に合わせて、ハモったり…自然に出てくる」と語った。

すると俳優の石丸幹二は「僕、リズム付けます。手拍子」と言い、歌手で女優の大原櫻子も「私も同じ音をマネしちゃいます。踏切の音が聞こえると、ずっと無意識に“カ〜ン、カ〜ン、カ〜ン”って言い始めて、隣で姉とかがいると“あんた、変な目で見られるからやめて”って」と、踏切での行動を明かした。

MCの明石家さんまが「それ自然に出るの？」と聞くと、大原は「聞こえた音を全部繰り返しちゃう。マネしちゃう癖が…」と答え、天童も「全部入ってくるんですよ。わぁ〜って歌いたくなるんですよ。そのテンポで。特に踏切のカンカンカンが好きです」とうなずいた。

さんまは「そんなこと思ったことないわ、はよ電車通れよ！」と首をかしげていた。