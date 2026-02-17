©UTA☆PRI-ANIME PROJECT

©King Record Co., Ltd.

「うたの☆プリンスさまっ♪」と「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」によるコラボレーション「新曲コラボ」の第2弾として、HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Templeによる「FLAG」が、2月18日0時より各種音楽配信サービスにてリリースすることが発表された。

これを記念し、「FLAG」の1コーラストレーラーが2月18日19時にKING RECORDS公式YouTubeにてプレミア公開されることも発表された。

「FLAG」は、配信前の楽曲を事前に予約できるPre-add / Pre-Saveを実施している。リリース前の楽曲を事前に予約できる機能となっており、Pre-add/Pre-Save登録をしておくと、配信開始と同時に自分のライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加されるので、ぜひチェックしてほしい。

なお、第3弾であるST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼による「Rainbow Signs」は、3月18日0時より配信リリース予定。

こちらの新曲3曲を収録したCDと「描きおろしタッグビジュアル」、「集合ビジュアル」を使用したグッズが、3月28日・3月29日に東京ビッグサイトにて開催される＜AnimeJapan 2026＞の会場、キングレコード各ECサイトとアニメイトにて発売されることが決定している。購入店舗別オリジナル特典の内容も発表されているので、あわせてチェックしてほしい。

また、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）のBlu-rayが、5月13日に発売される。日本“初”のインタラクティブ映画として、観客動員数107万人、興行収入26億円を突破した本作は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されていることで話題になった。Blu-rayでは、投票メニュー画面より自らの手でストーリーを選択することができる仕様となっている。

通常版は、本編映像の他に、劇中内に登場する全24曲を楽しむことができるMUSIC CHAPTER LIST とMIC AS ONE（Non-Credit Ver.）が収録された映像ディスクも付属。初回生産分限定の封入特典には、ヒプノシスマイクのキャラクター原案を手掛けるイラストレーター・一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラストver.2の絵柄を使用したトレーディングカードがランダムで封入される。

Deluxe版は、通常版に収録されている映像集に加え、特典映像も収録予定。さらに、映画後の世界を描いた新作ドラマトラックを収録したCD、DJ U-ICHIが手掛けた映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』オリジナルサウンドトラックを収録したCDも付属する。Deluxe版の封入特典には、一為（Kazui）による、このBlu-rayのために新たに描き下ろしたイラストを使用したポストカードの封入も決定している。イラストは後日公開予定。

◾️「FLAG」／HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple

Pre-add / Pre-Save：https://hpmi.lnk.to/Utpr2 ©UTA☆PRI-ANIME PROJECT

©King Record Co., Ltd. 作詞：ALI-KICK／上松模康（Elements Garden）

作曲：ALI-KICK／藤間 仁（Elements Garden）

編曲：LI-KICK／オーサカ=モノレール ◆「Go the Route」／QUARTET NIGHT ＆ MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗

作詞：Amon Hayashi／上松模康（Elements Garden）

作曲：Amon Hayashi／NAOtheLAIZA／A.M.Pkiller／藤田淳平（Elements Garden）

編曲：NAOtheLAIZA

配信リンク： https://hpmi.lnk.to/Utpr1 ◆「Rainbow Signs」／ST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼

作詞・作曲：上松範康 (Elements Garden)／invisible manners（平山大介・福山 整）

編曲：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)

All Instruments & Programming：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)

配信日：3月18日（水）午前0時

◾️「うたの☆プリンスさまっ♪&ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」スペシャルコラボレーションCD

予約：https://hpmi.lnk.to/UPAPCD

定価：\2,300（税込）品番：NMAX-1450 ©UTA☆PRI-ANIME PROJECT

©King Record Co., Ltd. ▼収録内容

M1：「Go the Route」／QUARTET NIGHT ＆ MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗

作詞：Amon Hayashi／上松模康（Elements Garden）

作曲：Amon Hayashi／NAOtheLAIZA／A.M.Pkiller／藤田淳平（Elements Garden）

編曲：NAOtheLAIZA M2：「FLAG」／HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple

作詞：ALI-KICK／上松模康（Elements Garden）

作曲：ALI-KICK／藤間 仁（Elements Garden）

編曲：LI-KICK／オーサカ=モノレール M3：「Rainbow Signs」／ST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼

作詞・作曲：上松範康 (Elements Garden)／invisible manners（平山大介・福山 整）

編曲：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)

All Instruments & Programming：Mitsu.J (Digz, Inc. Group) ▼店舗別オリジナル特典

AnimeJapan2026会場特典：トレーディングカードセット(18種より2枚お渡し)

アニメイト：L版ブロマイド(3枚セット)

キングレコードEC：クリアキーホルダー ©UTA☆PRI-ANIME PROJECT

©King Record Co., Ltd.