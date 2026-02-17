「うた☆プリ」×「ヒプマイ」、コラボ第2弾楽曲「FLAG」の1コーラストレーラー公開決定
「うたの☆プリンスさまっ♪」と「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」によるコラボレーション「新曲コラボ」の第2弾として、HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Templeによる「FLAG」が、2月18日0時より各種音楽配信サービスにてリリースすることが発表された。
これを記念し、「FLAG」の1コーラストレーラーが2月18日19時にKING RECORDS公式YouTubeにてプレミア公開されることも発表された。
「FLAG」は、配信前の楽曲を事前に予約できるPre-add / Pre-Saveを実施している。リリース前の楽曲を事前に予約できる機能となっており、Pre-add/Pre-Save登録をしておくと、配信開始と同時に自分のライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加されるので、ぜひチェックしてほしい。
なお、第3弾であるST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼による「Rainbow Signs」は、3月18日0時より配信リリース予定。
こちらの新曲3曲を収録したCDと「描きおろしタッグビジュアル」、「集合ビジュアル」を使用したグッズが、3月28日・3月29日に東京ビッグサイトにて開催される＜AnimeJapan 2026＞の会場、キングレコード各ECサイトとアニメイトにて発売されることが決定している。購入店舗別オリジナル特典の内容も発表されているので、あわせてチェックしてほしい。
また、映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』（以下、ヒプムビ）のBlu-rayが、5月13日に発売される。日本“初”のインタラクティブ映画として、観客動員数107万人、興行収入26億円を突破した本作は、スクリーン上で繰り広げられるラップバトルの勝敗が観客のスマホアプリを通じて行われる参加型投票によって決まり、上映中に合計5回行われる投票によって、全上映パターン48通り・7つのエンディングが用意されていることで話題になった。Blu-rayでは、投票メニュー画面より自らの手でストーリーを選択することができる仕様となっている。
通常版は、本編映像の他に、劇中内に登場する全24曲を楽しむことができるMUSIC CHAPTER LIST とMIC AS ONE（Non-Credit Ver.）が収録された映像ディスクも付属。初回生産分限定の封入特典には、ヒプノシスマイクのキャラクター原案を手掛けるイラストレーター・一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラストver.2の絵柄を使用したトレーディングカードがランダムで封入される。
Deluxe版は、通常版に収録されている映像集に加え、特典映像も収録予定。さらに、映画後の世界を描いた新作ドラマトラックを収録したCD、DJ U-ICHIが手掛けた映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』オリジナルサウンドトラックを収録したCDも付属する。Deluxe版の封入特典には、一為（Kazui）による、このBlu-rayのために新たに描き下ろしたイラストを使用したポストカードの封入も決定している。イラストは後日公開予定。
◾️「FLAG」／HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple
Pre-add / Pre-Save：https://hpmi.lnk.to/Utpr2
作詞：ALI-KICK／上松模康（Elements Garden）
作曲：ALI-KICK／藤間 仁（Elements Garden）
編曲：LI-KICK／オーサカ=モノレール
◆「Go the Route」／QUARTET NIGHT ＆ MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗
作詞：Amon Hayashi／上松模康（Elements Garden）
作曲：Amon Hayashi／NAOtheLAIZA／A.M.Pkiller／藤田淳平（Elements Garden）
編曲：NAOtheLAIZA
配信リンク： https://hpmi.lnk.to/Utpr1
◆「Rainbow Signs」／ST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼
作詞・作曲：上松範康 (Elements Garden)／invisible manners（平山大介・福山 整）
編曲：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
All Instruments & Programming：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
配信日：3月18日（水）午前0時
◾️「うたの☆プリンスさまっ♪&ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」スペシャルコラボレーションCD
予約：https://hpmi.lnk.to/UPAPCD
定価：\2,300（税込）品番：NMAX-1450
▼収録内容
M1：「Go the Route」／QUARTET NIGHT ＆ MAD TRIGGER CREW ＆ どついたれ本舗
作詞：Amon Hayashi／上松模康（Elements Garden）
作曲：Amon Hayashi／NAOtheLAIZA／A.M.Pkiller／藤田淳平（Elements Garden）
編曲：NAOtheLAIZA
M2：「FLAG」／HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Temple
作詞：ALI-KICK／上松模康（Elements Garden）
作曲：ALI-KICK／藤間 仁（Elements Garden）
編曲：LI-KICK／オーサカ=モノレール
M3：「Rainbow Signs」／ST☆RISH ＆ Fling Posse ＆ 麻天狼
作詞・作曲：上松範康 (Elements Garden)／invisible manners（平山大介・福山 整）
編曲：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
All Instruments & Programming：Mitsu.J (Digz, Inc. Group)
▼店舗別オリジナル特典
AnimeJapan2026会場特典：トレーディングカードセット(18種より2枚お渡し)
アニメイト：L版ブロマイド(3枚セット)
キングレコードEC：クリアキーホルダー
◾️映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Blu-ray
2026年5月13日（水）発売
購入：https://hpmi.lnk.to/MVBD
【通常版】
品番：KIXA-1022〜3 価格：\8,800（税込）
パッケージ仕様：スリムトールケース仕様
▼収録内容
【Disc1】
・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』本編
【Disc 2】
・MUSIC CHAPTER LIST
・MIC AS ONE（Non-Credit Ver.）
＜初回生産分限定封入特典＞
一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラストver.2使用トレーディングカード（全7種より1種ランダム封入）
【Deluxe版】（Blu-ray2枚組・CD2枚組）
品番：KIZX-735〜8価格：\17,600（税込）
パッケージ仕様：ヒプムビDeluxe Box
▼Blu-ray収録内容
【Disc1】
・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』本編
【Disc 2】
・MUSIC CHAPTER LIST
・MIC AS ONE（Non-Credit Ver.）
ほか
※特典映像の詳細は後日公開いたします。
▼CD収録内容
【Disc1】
・新作Drama Track
【Disc2】
・映画『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Original Sound Track
＜封入特典＞
一為（Kazui）新規描き下ろしイラスト ポストカード全8種
※絵柄は後日公開いたします。
▼バンドル版
＜HYPSTER限定盤＞
【Deluxe版】20,600円（税込）
【通常版】11,800円（税込）
[BD+グッズ] マイク型ライト付（約100mm）
・ヒプノシスマイク公式ファンクラブ「HYPSTER」入会：https://hypster-fc.com/
・【HYPSTER限定盤】予約：https://store.plusmember.jp/hypster/products/list.php?category_id=1887
＜楽天ブックス限定版＞
【Deluxe版】20,350円（税込）
【通常版】11,550円（税込）
[BD+グッズ] B2布ポスター(スエード)3種セット付<一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラスト柄>
＜アニメイト限定版＞
【Deluxe版】20,900円（税込）
【通常版】12,100円（税込）
[BD+グッズ]A4サイズポートレートフォルダ＋ポートレート8枚セット付<一為（Kazui）描き下ろし劇場来場者特典イラスト ver.2 柄>
＜Amazon限定版＞
【Deluxe版】20,900円（税込）
【通常版】12,100円（税込）
[BD+グッズ]アクリルスタンド 【150×47mm以内】8枚セット付<第10弾 劇場来場者特典柄>
▼店舗別購入特典
【Deluxe版】
タワーレコード：ホログラムカード(6種セット)[トレカスモールサイズ：59×86mm]
アニメイト：チケット風フォトビジュアルH50mm×W150mm+チケットホルダー
HMV：A4クリアポスター(4種セット)
Amazon：A4ビジュアルシート(6種セット)
ELR Store：スクエア缶バッジ(7種セット) [約53×78mm]
楽天ブックス：クリアしおり115×40mm+オリジナル配送BOX
7net：フラットポーチ[約W200×H130mm]
【通常版】
A4クリアファイル
Ａｍａｚｏｎ：Buster Bros!!! ver.
アニメイト：MAD TRIGGER CREW ver.
タワレコ：Fling Posse ver.
HMV：麻天狼 ver.
楽天：どついたれ本舗 ver.
7net：Bad Ass Temple ver.
ELR：ALL Division ver.
【Deluxe版・通常版共通】
メーカー特典：ミニクリアカード約 縦68mm×横31mm
※HYPSTERでご購入いただいた方にはメーカー特典がつきます。
※バンドル版にも店舗別購入特典がつきます。
※Deluxe版と通常版で店舗別購入特典が異なります。
※絵柄は後日公開いたします。