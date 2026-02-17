佐藤二朗、受賞者なのに会場入りを警備員に制止され嘆く「お客さんの入り口はあっちだよとか言われて…」【第68回ブルーリボン賞】
【モデルプレス＝2026/02/17】俳優の佐藤二朗が「第68回ブルーリボン賞」助演男優賞を受賞し、2月17日に都内で行われた授賞式に登壇。会場入りする際の驚きの出来事を語った。
【写真】妻夫木聡・広瀬すずら、豪華受賞者がドレスアップで集結
スピーチ時に佐藤は「イイノホールの入り口でね、警備員に止められました」と会場入りする際の驚きの出来事を告白。「『ブルーリボンで』『いや、そんなの分かってるんだけど』『あの、受賞者...』って、それが聞こえなかったんだろうね。小さい声で。『お客さんの入り口はあっちだよ』とか言われて…私は何の話をしてるの！」と語る場面があった。
そして「やっと入ってきたら、パーティションで区切られた隣が、渋谷さんで…『あ、俺たぶん殺されるな』『何もしてないのにたぶんこの人に殺されるんだろうな』って。そしたらすごく腰の低い挨拶で」と新人賞を受賞した渋谷龍太をいじって授賞式を盛り上げていた。
同賞は、東京映画記者会（在京スポーツ紙7社で構成）によって選出されるもの。今年の受賞結果は、作品賞：「国宝」 、外国作品賞：「教皇選挙」、監督賞：山田洋次「TOKYOタクシー」、主演男優賞：妻夫木聡「宝島」、主演女優賞：広瀬すず「片思い世界」「遠い山なみの光」「ゆきてかへらぬ」、助演男優賞：佐藤二朗「爆弾」、助演女優賞：森田望智「ナイトフラワー」、新人賞：渋谷「ナイトフラワー」となった。
なお授賞式の司会は、前年度の主演賞受賞者である山口馬木也、河合優実が務めた。（modelpress編集部）
◆佐藤二朗、会場入りに驚きの出来事
◆「第68回ブルーリボン賞」
