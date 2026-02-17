スーベニアプレート付き！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ヒュウガナツレアチーズケーキ

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、対象のデザートと一緒に楽しめる「ヒュウガナツレアチーズケーキ、スーベニアプレート付き」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ヒュウガナツレアチーズケーキ、スーベニアプレート付き

価格：1,450円

販売期間：2026年4月8日（水）〜

販売店舗：

東京ディズニーシー

・ザンビーニ･ブラザーズ･リストランテ（2026年5月24日まで）

・マンマ・ビスコッティーズ・ベーカリー（2027年3月31日まで）

・ニューヨーク・デリ（2026年5月24日まで）

・ホライズンベイ・レストラン

・カフェ・ポルトフィーノ（2026年4月10日〜2027年3月31日）

さわやかな酸味が楽しめる日向夏（ヒュウガナツ）を使用したレアチーズケーキ。

ケーキの上には、アニバーサリーの祝祭感を表現したトッピングが施されています。

セットになるスーベニアプレートは、25周年をお祝いするミッキーマウスと仲間たちの祝祭感あふれる様子が描かれた華やかなデザイン。

背景には“スパークリング・ジュビリー”のテーマにふさわしい、きらめくようなアートが描かれており、華やかなティータイムを演出してくれます。

さわやかなデザートと華やかなプレートのセット。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ヒュウガナツレアチーズケーキ、スーベニアプレート付きの紹介でした。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※スーベニア単品で購入することはできません。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

