お子様メニューとセットで楽しい！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアプレート

2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。

アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。

今回は、お子様メニューなどの対象メニューと一緒に楽しめる「スーベニアプレート」を紹介します。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアプレート

価格：対象のメニューにプラス1,500円

販売期間：2026年4月8日（水）〜

販売店舗：

東京ディズニーシー

・カフェ・ポルトフィーノ（2026年4月10日〜）：お子様セット

・マゼランズ（2027年3月31日まで）：リトルエクスプローラーズ・セット

・リストランテ・ディ・カナレット（2027年3月31日まで）：バンビーノセット

・レストラン櫻（2027年1月3日まで）：スチームボート・セット

・ホライズンベイ・レストラン（2027年3月31日まで）：お子様セット

・ユカタン・ベースキャンプ・グリル（2027年3月31日まで）：お子様セット

お食事の時間を楽しく過ごせそうな、25周年をお祝いするミッキーマウスと仲間たちが描かれた華やかなプレート。

ジュビリーブルーの衣装に身を包んだキャラクターたちが円を描くようにデザインされ、中央には「25 Sparkling Jubilee」のロゴが輝いています。

お子様セットなどの対象メニューに付けることができるので、来園の記念や子どもへのお土産にもぴったりです。

お子様セットなどにつけられる華やかなデザイン。

東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアプレートの紹介でした。

※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。

※スーベニア単品で購入することはできません。

※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

(C)Disney

