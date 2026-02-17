お子様メニューとセットで楽しい！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアプレート
2026年に開園25周年を迎える東京ディズニーシー。
アニバーサリーイベント“スパークリング・ジュビリー”では、祝祭感あふれるスペシャルメニューが登場します。
今回は、お子様メニューなどの対象メニューと一緒に楽しめる「スーベニアプレート」を紹介します。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアプレート
価格：対象のメニューにプラス1,500円
販売期間：2026年4月8日（水）〜
販売店舗：
東京ディズニーシー
・カフェ・ポルトフィーノ（2026年4月10日〜）：お子様セット
・マゼランズ（2027年3月31日まで）：リトルエクスプローラーズ・セット
・リストランテ・ディ・カナレット（2027年3月31日まで）：バンビーノセット
・レストラン櫻（2027年1月3日まで）：スチームボート・セット
・ホライズンベイ・レストラン（2027年3月31日まで）：お子様セット
・ユカタン・ベースキャンプ・グリル（2027年3月31日まで）：お子様セット
お食事の時間を楽しく過ごせそうな、25周年をお祝いするミッキーマウスと仲間たちが描かれた華やかなプレート。
ジュビリーブルーの衣装に身を包んだキャラクターたちが円を描くようにデザインされ、中央には「25 Sparkling Jubilee」のロゴが輝いています。
お子様セットなどの対象メニューに付けることができるので、来園の記念や子どもへのお土産にもぴったりです。
お子様セットなどにつけられる華やかなデザイン。
東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”スーベニアプレートの紹介でした。
※スーベニア付きのメニューは1回の会計でひとり1つまでオーダーできます。
※スーベニア単品で購入することはできません。
※価格やデザイン、発売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
(C)Disney
