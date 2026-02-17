NTTドコモは、「Amazon新生活セール」にあわせて、「dポイント20％還元キャンペーン」を3月3日～9日に開催する。Amazon新生活セールは3月6日～9日で、先行セールが3日に始まる。

20％還元キャンペーン

「Amazonアカウント」と「dアカウント」を初めて連携したうえで、Amazon.co.jpで買い物すると、20％分がdポイント（期間・用途限定）で還元される。進呈上限は1000ポイント。

この20％還元は、開催中の常設特典10％（上限500ポイント）と本キャンペーンの特典10％（上限500ポイント）を合わせたもの。

参加にはキャンペーンサイトからエントリーが必要。エントリーとアカウント連携は、本日17日12時以降の実施が対象となる。エントリーとアカウント連携の順番は問われない。

20万ポイント当たる

20％還元キャンペーンに加えて、dポイント（期間・用途限定）が20万ポイント当たる抽選が開催される。すでにアカウント連携済みのユーザーも対象。

エントリーしたうえでdポイントを累計500ポイント以上使用し、合計1万円以上支払うと参加できる。