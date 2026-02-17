中川翔子（C）モデルプレス

モデルプレス＝2026/02/17】歌手でタレントの中川翔子が2月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の近況ショットを公開し、反響を呼んでいる。

中川翔子双子の成長を報告「おすわりしそう」


中川は「おすわりしそう」とコメントを添えて、双子の写真を投稿。次男が布団の上で前を見つめながら手で体を支えている“おすわり”目前の姿を披露しており、奥では長男が仰向けに寝転ぶ姿が写り込んでいる。双子の自然な日常の1コマが切り取られ、2人の穏やかな表情や仕草からは、健やかに育っていることが伝わる内容となっている。

中川翔子の投稿に反響


この投稿には「成長があっという間で感動しました」「双子ショットが尊い」「癒やされる」「すくすく育ってる」「可愛らしい姿にほっこり」「見守りたくなる」といった声が寄せられている。

中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）

