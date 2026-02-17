2児の母・西山茉希、彩り豊かな手料理5品公開「きゅうり嫌いな方」からのコメントに持論「好き嫌いは個性」
【モデルプレス＝2026/02/17】モデルの西山茉希が2月17日、自身のInstagramを更新。手作り料理の様子を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】40歳2児のママモデル「きゅうり愛が伝わる」春雨サラダ・2種丼など5品並んだ食卓
西山は「きゅうり嫌いな方から、『西山食堂、きゅうりめっちゃ使うよね』と言われます」と書き出し「『めっちゃ使うね』と、答えることしかでないくらい、我が家はきゅうりとトマトが常備されています」と明かし、手作り料理の調理をまとめたリール動画を投稿。動画は手際よくきゅうりを切っている場面から始まり「＃2種丼 ＃春雨サラダ ＃即席唐揚げ ＃鶏胸スライスとトマトと舞茸のソテー マカロニサラダ流用グラタン」の5品を混ぜ合わせるのにタッパー、味付けに袋を活用しながら効率的に調理する様子を公開している。
また「確かにきゅうりの苦手な方から見たら、日々苦悩の食卓」「また今日も序盤から切っててごめんね。笑」とユーモアを交えつつ「香りがつくだけでもすぐわかるほど敏感に苦手なものがあるのも人それぞれ。好き嫌いは個性」と、食の好みについての自身の考えを続けている。
この投稿には「料理上手」「品数がすごい」「栄養バランス抜群」「きゅうり愛が伝わる」「惚れ惚れする手捌き」「毎日おいしそう」「真似したい」などの反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西山茉希、手料理5品公開
◆西山茉希の投稿に反響
