スバル新型「ワゴンSUV」トレイルシーカーに反響殺到！

2025年10月に開催された「ジャパンモビリティショー2025」において、新型SUV「トレイルシーカー」の日本仕様がついに披露されました。

このモデルはトヨタと共同開発を進める4車種のBEV（電気自動車）のうちの1台であり、先行する「ソルテラ」に続く第2弾として、2026年春に正式発表されることになっています。

一体どのようなモデルなのでしょうか。

新型トレイルシーカーの最も象徴的な側面は、スバリストにとって馴染み深い「アウトバック」の精神をBEVで再定義したような、独自のワゴンSUVスタイルにあります。

ベースとなるソルテラに対して全長を155mm、全高を25mm拡大することで、よりゆとりある堂々とした体躯を手に入れました。都会的な洗練さを纏うソルテラとは対照的に、大型の樹脂クラッディングや力強いルーフレールを備えた外観は、見るからにタフで無骨な印象を与えます。

また、光る六連星オーナメントといったBEV専用の意匠を受け継ぎつつも、専用設計のバンパーやホイールによって、道を選ばないSUVらしい力強さがよりいっそう強調されました。

その力強さは、見た目だけに留まりません。AWDモデルには前後合計280kWという強力なモーターが搭載されており、0-100km／h加速はわずか4.5秒をマークします。これはガソリン車の「WRX STI」を1秒近くも上回る俊足ぶりで、開発責任者が「スポーツカーのBRZのように楽しいクルマ」と自信を覗かせる通り、BEVならではの滑らかさと静粛性を保ちながら、胸のすくような加速を味わえる仕上がりとなっています。

そして、スバルが長年のステーションワゴン開発で築き上げてきた実用性も健在です。ラゲッジスペースはアウトバックに匹敵する収納量を確保しており、悪路走破性を高める「X-MODE」や床下透過表示機能によって、オフロード走行時の安心感も抜群です。

特に冬道や荒天時の使い勝手にはスバルならではのこだわりが込められており、雪の付着を防ぐヘッドランプ周りの特殊な造形や、全車標準のランプクリーナー、さらにリアワイパーを採用するなど、どんな過酷な環境下でも確実な視界を確保するための対策が隅々まで行き届いています。

内装においても、ブルーとブラックを基調とした上質な素材使いでソルテラとの差別化が図られており、所有する喜びと使い勝手の良さが高い次元でバランスされているなど、スバルの次世代を担う本格派BEVと言えるでしょう。

新型トレイルシーカーの日本仕様公開を受けて、ネット上ではファンの熱い期待が渦巻いています。

まず目立つのは、ジャパンモビリティショーでの実車との出会いを機に、すっかり心を奪われてしまった人たちの声です。「JMSで直接この目で見て、運転席にも座って気に入った！」「BRZのように楽しいってホント!? 期待してます！」という熱のこもった報告からは、質感の高さがリアルに伝わってきます。

そのネーミングについても「カッコいいネーミング」と好意的に受け止められており、「トレイルシーカー、なかなかいいじゃない」と、ブランドの新しい方向性に太鼓判を押す書き込みが相次いでいます。

また、スバリストならではの鋭い視点も光っています。多くのBEVがデザインを優先して省きがちな装備について、「リアワイパーが付くようですね！」と喜びとともに注目する声が上がっており、過酷な環境での実用性を重んじるスバルの姿勢が改めて信頼を勝ち得ているようです。

こうした信頼感から「次は電気自動車に乗りたいのでトレイルシーカーが欲しい」と具体的に購入を検討する層が増えており、なかには「EV補助金が増えるなら、RAV4よりトレイルシーカーが欲しい」と、他社の大人気SUVと比較しながら、スバルを選ぼうとする意見も少なくありません。

今後の展開についても、「トレイルシーカーを待つことにします！ 貯金を始めました」と発売に向けて気合を入れる声や、「乗り出し価格はいくらかなぁ？」と現実的なコストを気にする書き込みが絶えません。

さらには「いつかSTIスポーツが出てくるのかな」といった将来の高性能モデルを期待する声もあるなど、新型トレイルシーカーは正式発表を目前に控え、大いに注目されていることがわかります。