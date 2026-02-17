100均のって見破れる人いる？「コスパ重視でも見た目にこだわりたい！」我儘を叶える革風小物

ダイソーで見つけた「レザー調マチ付き名刺ケース（ベーシック）」は、220円（税込）という安さを疑うほどのクオリティ！肉厚なレザー調素材が醸し出す上質感は、ビジネスシーンでも気兼ねなく使える「高見え」の代名詞。名刺30枚を収める実力派ケースの、気になる細部までじっくりレビューします。

商品情報

商品名：レザー調マチ付き名刺ケース（ベーシック）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480686318

220円でこの肉厚感！プチプラの常識を覆すレザー調素材

ダイソーのビジネス小物コーナーで異彩を放っていたのが、こちらの「レザー調マチ付き名刺ケース（ベーシック）」220円（税込）です。最大の魅力は、なんといってもその素材感。手に取ると驚くほど肉厚なレザー調素材が使われており、しっとりとした質感がプチプラ特有の安っぽさを微塵も感じさせません。

さらに注目したいのが、丁寧な縫製です。ステッチが非常にきれいに整っており、細部まで抜かりない仕上がり。これなら、取引先の前でサッと取り出しても、ダイソーの商品だと見破れる人はなかなかいないのではないでしょうか。

名刺30枚をスマートに！ノンホックで出し入れもスムーズ

肝心の収納力も申し分ありません。メインスペースにはマチがしっかりついているため、名刺を約30枚ほどたっぷりと収納可能です。

スペースが2か所ついているため、他にも交換した名刺を分けて入れられます。

フラップ（フタ）部分にはスナップボタンやホックが付いていない仕様なので、名刺交換の際も引っかかることなく、スムーズに開閉できるのがビジネスにおいて高ポイントです。

一点だけ気になるとすれば、新品のうちは素材にハリがあるためか、フラップが微妙に浮いて開いてしまうこと。ただ、これは使い込んでいくうちに素材が馴染み、こなれてくれば解消されそうな範疇です。育てる感覚で愛用したくなる、魅力があります。

まさかのシンデレラフィット！？小物入れとしても優秀

実はこの名刺ケース、名刺以外の収納にも一役買ってくれます。試しに「ミンティアブリーズ」を入れてみたところ、驚くほどピッタリと収まるシンデレラフィット！

名刺入れとしてだけでなく、ちょっとした小物ポーチとしてカバンに忍ばせておくのもアリかもしれません。

220円という価格を考えれば、予備の名刺入れとして持っておくのも、気分転換に色違いを揃えるのもハードルが低くて嬉しいですよね。専門店で買えば数千円はしそうな上質感を、ダイソーで賢く手に入れてみてはいかがでしょうか。

ダイソーの「レザー調マチ付き名刺ケース」は、素材の良さと使い勝手を両立させた、ビジネスパーソン必見のアイテムでした。コスパ重視でも見た目にはこだわりたい…そんなワガママを叶えてくれる名品を、ぜひ店頭でチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。