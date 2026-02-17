

文化放送では、3月31日（火）から、今シーズンの『文化放送ライオンズナイター』レギュラー放送をスタート。また、3月27日（金）の開幕戦「千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ（ZOZOマリンスタジアム）」を、解説に辻発彦を迎えて送るほか、3月25日（水）には開幕直前イベントを実施する。

昨シーズンは5位という悔しい結果に終わり、西口文也監督体制の2年目を迎え「打破」をチームスローガンに、着実に「守り勝つ野球」から「打ち勝つ野球」への変革を進めている埼玉西武ライオンズ。

「打破」を体現するため、ライオンズはこのオフ、積極的に補強に動き、FAで桑原将志、石井一成を獲得。また、台湾の至宝・林安可の争奪戦を制し、長距離砲として期待される新外国人のカナリオも入団。打線の厚みが大きく増している。

＜45年目の『文化放送ライオンズナイター』、駒田徳広が解説復帰＞

1982年の放送開始以来、45年目のシーズンを迎える『文化放送ライオンズナイター』では、今シーズンも「吼えろ！ライオンズ 叫べ！文化放送ライオンズナイター」を合言葉として、王座奪回を目指す埼玉西武ライオンズを中心に、強豪ひしめくパ・リーグの熱き闘いを届ける。

3月31日（火）よりレギュラー放送をスタートする今シーズンは、東尾修、山崎裕之、松沼博久、松沼雅之、笘篠賢治、西本聖の強力なレギュラー陣に加え、辻発彦、渡辺久信、荒木大輔、岩本勉といったレジェンドも解説に登場、さらに駒田徳広が9年ぶりに解説復帰。レジェンドたちの野球観と個性が溢れる解説、そして白熱の実況で『文化放送ライオンズナイター』を盛り上げる。



＜高まる期待と興奮をファン＆リスナーとともに！ 開幕直前イベントが決定＞

また、3月27日（金）にはレギュラー放送に先駆け、ZOZOマリンスタジアムで行なわれる、千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズの開幕戦を放送。

さらに、3月25日（水）には開幕直前イベント『プロ野球開幕直前！ 辻発彦・堀口文宏 そこまで言っちゃう？！ レオ放談』を、浜松町・文化放送メディアホールプラスにて実施する。

【番組概要】

■『文化放送ライオンズナイター』 ※3月31日（火）レギュラー放送スタート

放送日時： 毎週火～金曜日 午後5時50分～9時00分（最大延長午後9時30分まで）

解 説： 東尾修、山崎裕之、松沼博久、松沼雅之、笘篠賢治、西本聖、

駒田徳広、辻発彦、渡辺久信、荒木大輔、岩本勉（順不同）

実 況： 長谷川太、斉藤一美、高橋将市、小宅世人、寺島啓太

スタジオアナウンサー： 鈴木純子、小川真由美、西村志野

番組X： @joqrlions 推奨ハッシュタグ： #ライオンズナイター #seibulions #パリーグピープル

番組URL： https://www.joqr.co.jp/qr/program/lionsnighter/

＊シーズン中のホームゲームは、試合終了後のヒーローインタビューまでYouTubeチャンネルでライブ配信する。

文化放送ライオンズナイターYouTube： https://www.youtube.com/joqrlions/

■『文化放送スポーツスペシャル プロ野球パシフィックリーグ2026開幕戦

千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ実況中継』

中継カード： 千葉ロッテマリーンズ対埼玉西武ライオンズ（ZOZOマリンスタジアム）

放送日時： 2026年3月27日（金）午後6時20分～10時00分

解 説： 辻発彦（元西武ライオンズ監督）

実 況： 斉藤一美（文化放送アナウンサー）

■開幕直前イベント『プロ野球開幕直前！ 辻発彦・堀口文宏 そこまで言っちゃう？！ レオ放談』



実施日時： 2026年3月25日（水）18時30分開場 19時00分開演 21時00分終演予定

会 場： 浜松町・文化放送12階メディアプラスホール

出 演： 辻発彦（元西武ライオンズ監督）

堀口文宏（あさりど）

斉藤一美（文化放送アナウンサー）

概 要：

「吼えろ！ライオンズ 叫べ！文化放送ライオンズナイター」を合言葉にライオンズを応援する文化放送では、プロ野球開幕直前の3月25日（水）、ファン参加型のイベントを開催。ライオンズブルーの血が流れる、元西武ライオンズ監督・辻発彦、あさりど・堀口文宏、文化放送・斉藤一美アナウンサーが、「そこまで言っちゃう？！」とツッコミたくなるほどディープなライオンズトークを展開します。会場では、トーク終了後にプレゼント抽選会とスマホ撮影会を予定。

チケット情報： 全席自由席 税込み3,300円（『文化放送ライオンズナイター』オリジナルノベルティ付き）

ZAIKOにて 2月24日（火）正午より発売開始

詳細 https://bunkajoqr.zaiko.io/e/lnighter20260325