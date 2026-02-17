Snow Manの目黒蓮がInstagramを更新し、2月16日に誕生日を迎えたことを発表した。

参考：『ほどなく、お別れです』久々の実写日本映画1位に 安定の「目黒蓮の動員力」

投稿された写真は2025年8月25日に初のデジタルシングルとしてMENT RECORDINGから配信された「カリスマックス」のMVの撮影現場でのオフショット。スーツの胸元に「カリスマックス」の「カ」の字が印字されている缶バッジをつけて、振り付けの中にあるポーズを決めている。

キャプションでは「29歳になりました！ カナダでも29歳になりました！ 一応自分的にどっちも16日にならないと29歳になりましたって言うのが気持ちが良くないので、この時間にしました笑」と綴り、「20代も最後になりますが変わらずに、健康第一で一日を大切に生きていきたいと思います」とコメント。目黒は1月末からディズニープラスで配信されるドラマシリーズ『将軍 SHOGUN』（ディズニープラス）シーズン2の撮影のために、カナダ・バンクーバーに滞在中である。

「誕生日にほぼ休みなんて何年ぶりなんだろう（笑）今年の誕生日は何年ぶりかのひたすら寝る贅沢を自分にプレゼントします笑」と、多忙ながらに休みが取れている様子が伺える言葉も。

2月6日からは浜辺美波とのW主演映画『ほどなく、お別れです』が劇場公開中となっており、キャプションの中で「公開されて10日程経って、たくさんの方に観ていただけて本当に嬉しいです。1年前の今日は、作品の中で1番辛いシーンを撮影してました。誕生日の日に、命の大切さ、儚さ、尊さを感じられてなかなか経験できない28歳のスタートを切りました」と語り、「ほどなく、お別れですの物語に出会ってこの1年はより一層、後回しにしないまだ自分には時間があるという余裕さを捨てて、日々を過ごすことができました」と、作品に参加したことへの想いを綴りながらファンへの感謝を述べた。

コメント欄は多くのファンからの祝福や、映画の感想、応援などの声に溢れている。主演映画『SAKAMOTO DAYS』は4月29日公開予定。⁡

（文＝リアルサウンド映画部）