163センチで最長記録342ヤードのぶっ飛びドラコン女子 冬こそ「イ〜チ、ニ〜、サ〜ン」でゆっくり大きく飛ばす!?
2022年ドラコン大会の世界チャンピオン・大和田紗羅は163センチで公式記録342ヤードを記録。体が動かなくなる寒い冬に効果的な飛ばし方を聞いた。
【連続写真】ゆったり大きく振る 大和田の342ヤードスイング
◇ ◇ ◇寒い時期は体も硬くなりやすく、手打ちになりがちです。しかもアマチュアの方は、飛ばそうと思って「イチッ、ニッ、サンッ」と打とうとすると、リズムが速くなってしまいます。その結果、トップで左ヒジが曲がり、フォローでもヒジが曲がった形になってしまい、飛距離が稼げません。寒い時期にこそ飛距離が欲しくなりますが、そんなときほど「ゆったり大きく振る」ことを意識しましょう。リズムでいうと、「イ〜チ、ニ〜、サ〜ン」と伸ばすようなテンポで打つ意識を持つと、ゆったり振れて力強くボールを押せると思います。どんなリズムか体感するには、メトロノームアプリなどでBPM68を聞きながら打ってみるのもおすすめです。その際の注意点は、両腕をダラリとさせて力まないこと。両腕に力が入ると、より縮こまったトップになってしまいます。また、テークバックでは左手小指を体の右サイドの遠くへ上げるイメージを持つとよいでしょう。そうすれば、ワイドなテークバックが可能になります。ぜひ一度試してみてください。■大和田紗羅おおわだ・さら／1994年生まれ、福島県出身。身長163センチ。2022年のPLDA女子ドラコン世界選手権で優勝。最高飛距離は342ヤード。LPGAティーチングプロA級の資格を取得してレッスンも行っている。◇ ◇ ◇●ドラコン女子のスイングを詳細分析！『身長161センチで最長308ヤード！ ドラコン女子の“股関節が入る”3ステップ・トレッチとは？』を詳しく読めば、その秘密が分かります。
