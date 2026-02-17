アップルが「フリップ型（縦折り）iPhone」を開発していると報じられています。

WeiboユーザーのFixed Focus Digitalは、サプライチェーン筋からの情報を引用して、縦方向に折りたたむフリップ型iPhoneの存在を報告しました。事実であれば、このモデルはSamsungの「Galaxy Z Flip」シリーズや、モトローラの「motorola razr」シリーズと競合することになります。

アップルは、2026年後半に横方向に折りたたむ「ブック型」の折りたたみiPhoneを投入すると噂されています。ただし、フリップ型の折りたたみiPhoneが実際に量産されるかどうかは、まだ分かっていません。

最近では米ブルームバーグも、アップルが「正方形でクラムシェル型」の折りたたみiPhoneの投入を検討していると報じました。ブック型の折りたたみiPhoneは大きな画面で動画視聴やゲームプレイに適している一方、フリップ型はより小型で携帯性に優れています。

近年はiPhoneがますます大型化しており、持ちにくいと感じることもあります。フリップ型の折りたたみiPhoneの動向から目が離せません。

Source: MacRumors

