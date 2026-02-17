次期Android 17では、Androidデバイス間でアプリのアクティビティ（例: 動画の再生位置やフォームの入力内容）をシームレスに引き継げる新機能「Handoff」が搭載される見通しです。

↑途中のアクティビティがデバイス間でスムーズに移動。

GoogleのAndroid開発者ブログによると、Handoffはユーザー向けの利便性向上だけでなく、開発者向けAPIとしても提供されるとのこと。これにより「1台のデバイスで開始したアプリの状態を別のデバイスへそのまま移行する」ことが可能になります。

具体的には、近くにあるデバイスから引き継ぎ可能なアクティビティが、ランチャーやタスクバーに表示される仕組み。つまり、別のスマートフォンなどで操作していたアプリの続きを、手元のデバイスですぐに再開できるようになります。

さらに、受信側のデバイスに同じアプリがインストールされていれば、ディープリンクを通じて特定のアクティビティを直接起動できます。単にアプリを開くだけでなく、動画の再生位置や入力途中のテキストなども復元・継続できるのが大きな特徴です。

現時点では、Android 17 Beta 1においてこの機能の動作は確認されていません。詳細な開発者向けドキュメントも未公開であり、対応するデバイスも不明。しかし、機能の要となる「タスクバー」が現在、折りたたみスマホやタブレットなどの大画面デバイスに限定されている点は注目すべきでしょう。

この連携機能が実現すれば、「外出先でスマホを使って書き始めたメールの続きを、帰宅後にタブレットやノートPCで仕上げる」といった柔軟な使い方ができそうです。

Source: Android Developers Blog Via: 9to5Google

