メキシコの怪童アマダー、楽天での3年間｜史上初の記録達成から自宅謹慎・自由契約までの軌跡

助っ人外国人列伝/イーグルス編

近鉄とオリックスの合併に端を発するプロ野球再編問題を経て04年に誕生した東北楽天ゴールデンイーグルス。今季で15シーズン目と歴史は浅いが、実力と個性溢れる助っ人を大特集!

メキシコリーグMVPの名に恥じない大活躍！ジャフェット・アマダー

ドーピングに振り回された強打者！チーム史上初の記録も打ち立てた！

楽天通算成績(3年:2016～2018)

222試合 打率.250 52本塁打 126打点

メキシコリーグで打率.346、41本塁打、117打点でMVPに輝き、期待を集めて2016年に移籍してきたジャフェット・アマダーは「アマちゃん」の愛称でファンに親しまれた。

1年目こそ、活躍しては怪我の繰り返しだったが、2年目はチーム史上初の3打席連続本塁打を放つなど本格化。さらに3年目は、62試合の時点で本塁打20本と前年以上の大活躍。タイトル争いにも注目が集まった。

しかし、そんな矢先、ドーピング検査で陽性反応が出てしまう。結局、アマダーは出場停止と自宅謹慎を言い渡されたまま自由契約となり退団。今シーズンを最後まで出場できていたら……。「たられば」になるが、つい考えてしまうファンも少なくないだろう。

アマダーは現在、古巣のメキシコリーグのメキシコシティ・レッドデビルズで打棒を振るっている。