柏木由紀が、自身のYouTubeチャンネルに「抜け感を出しつつしっかり盛れる大人メイク」を2月13日に更新した。

最近はがっつり盛るメイクが多かったという柏木だが、今回は大人の抜け感を重視したメイクを紹介している。乾燥が気になる季節ということで、メイク下地は保湿力の高いKANSOSANを使い、クレ・ド・ポー ボーテのピンク色の下地も重ねてトーンアップ。さらに、自身がプロデュースするコスメブランド upinkのカラーベースで顔の中心に透明感を仕込む。同じくupinkのクッションファンデーションを塗り、肌を均一に仕上げた。

続いてアイメイクでは、まずラベンダー色のアイシャドウ下地でまぶたにも透明感を仕込む。アイシャドウはコスメデコルテのブラウン系のものを使い、さらにピンクのラメも重ねて上品かつ艶っぽく仕上げ、涙袋はナチュラルに作る。抜け感を出すためにアイライナーはインラインに引き、目尻はブラウンのライナーで短く控えめに描いた。

チークはupinkの新作を使い、自然な血色感を演出。リップは落ち着いたモーブカラーのティントをオーバー気味に塗り、最後にリッププランパーでラメを足してメイクが完成。色味は少ないながらも、ラメやパールの質感によってしっかりとした仕上がりのメイクとなった。

コメント欄では、「すっぴんでもメイク後でも両方好き」「透明感バッチリ」「すっぴんからかわいすぎて羨ましいです」「ゆきりんの動画が1番見やすい＆真似しやすくて大好きです」などの反響が寄せられている。

（文=島田瑛）