早くも純正アクセサリー登場！

ヤマハのグループ企業であるY’S GEAR（ワイズギア）は、2026年3月19日に発売される新型スクーター「JOG ONE」の2026年モデルに対応する新規アクセサリーおよび既存適合アクセサリーを発表しました。

JOG ONEは、道路交通法施行規則の改正によって新たに設けられた「新基準原付」に適合する一台です。

新基準原付とは、排気量が50ccを超え125cc以下でありながら、最高出力を4.0kW以下に制御した車両と定義されています。これにより、JOG ONEは124ccのエンジンを搭載しつつも、従来の50ccクラスのバイクと同じく、原動機付自転車免許や普通自動車免許で運転することができます。

交通ルールに関しても、最高速度30km／h制限、二段階右折、二人乗り禁止といった従来の原付一種と同様のものが適用されるため、日々の生活に密着した移動手段として活躍が期待されます。

開発にあたっては、JOGシリーズが持つスポーティなイメージを継承しながら、軽量コンパクトで足つきが良く、実用性とコストパフォーマンスにも優れた、求めやすく乗りやすいスタンダードモデルを目指しました。初めて二輪車に乗るユーザーから経験豊富なライダーまで、幅広い層に移動の歓びを提供します。

JOG ONEの特筆すべき点として、その軽さと扱いやすさが挙げられます。車両重量は新基準原付クラスで最軽量となる95kgを実現。軽量でありながら十分な剛性を確保したフレームとの組み合わせが、軽快な移動と安定した走りを両立させています。押したり引いたりといった取り回しも容易なため、小柄なユーザーでも気軽に扱えるフレンドリーさが大きな魅力となっています。

また、足つき性の良さも見逃せない特徴です。シート高はヤマハの125ccクラススクーターで最も低い735mmに設定されており、小柄な女性でも両足が地面に着きやすく、発進や停止の際に大きな安心感をもたらします。シングルシートはクッションの硬さが調整され、快適な乗り心地も確保されています。

心臓部には、定評あるJOG 125のエンジンをベースにした「BLUE CORE」エンジンを採用。最高出力を4.0kW以下に設定することで、低いエンジン回転域からトルクを発生させ、落ち着いた乗り心地を可能にしています。このエンジンは、走りの楽しさと51.7km/Lという優れた燃費・環境性能を高い次元で両立させています。さらに、静粛かつ低振動なエンジン始動を可能にする「SMG（Smart Motor Generator）」も備わっています。

日常での使い勝手も追求されており、スペース効率を高めた設計により、シート下には容量約21.3Lの収納スペースを確保。フロント部分には500mlのペットボトルが収まるポケットや、買い物袋などを提げられる折りたたみ式のフックも備えることで、高い積載性を実現しました。

安全性と利便性を高める機能も充実しており、リアブレーキを操作するとフロントブレーキにもバランスよく効力を発生させる「UBS（ユニファイド・ブレーキ・システム）」や、スタンドを掛ける際に握りやすいグラブバーが採用されています。なお、充電などに便利なUSBソケットはアクセサリーとして設定されています。

カラーリングは「マットダークブルー」、「パープル」、「ブラック」、「シルバー」の全4色が用意されており、価格（消費税込）25万9600円です。

今回発表されたアクセサリーは、スタンダードに比べ約20mmのローダウンが可能なシートや着座時にシートとの隙間を残し通気性を確保し、座面の涼しさを保つ車種専用のクールメッシュシートカバー、積載時の安定性と実用性を重視した、グラブバーキャリア（デイトナ製）、USBソケットなどで、ボルトオンで装備することで利便性を向上。

グラブバーとバスケット、シートカバーの3点で構成されたおすすめスタイル「Y’sgear Original Style」も用意されており、2万5718円というお手頃な価格で入手可能です。