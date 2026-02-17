栃木県議会の２月定例会が１６日開会し、一般会計の総額でおよそ９６０６億円の２０２６年度の当初予算案などが提出されました。

県は県議会に一般会計の総額で９６０６億円８千万円の２０２６年度の当初予算案や、カスタマーハラスメントの防止に向けた条例案など合わせて６０の議案を提出しました。

予算案では、人づくり戦略として「とちぎ結婚サポーター制度」を創設し、県全体で結婚を応援する機運を醸成するほか、学校現場におけるいじめを早期に把握して対応するため、ＳＮＳ上にいじめ通報窓口を開設する費用が盛り込まれています。

また、安全・安心戦略として大規模な災害が発生した時に、支援物資を迅速に確実に供給できる体制を構築するため、民間活力を活用した備蓄手法を調査する費用などが計上されています。

県議会は、２月１９日と２４日、２５日に質疑・質問が行われ、とちぎテレビでは、この３日間を生中継でお伝えします。

２０２６年度予算案の採決などは、３月１９日に行われます。

また、議会初日の１６日は、開会前に議事堂のホールで恒例のコンサートが行われました。コンサートはソプラノ歌手の鎌田亮子さんと早川愛さんの２人が出演し、栃木県交響楽団の演奏でヘンデル作曲の「オンブラ・マイ・フ」などが披露され、ホールに美しい歌声と音色が響き渡りました。