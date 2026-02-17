中川翔子、“諦めていた”双子のお宮参り＆お食い初めを報告「本当にやれてよかった」

2月14日、昨年9月に双子を出産した中川翔子がYouTubeチャンネル『中川翔子の「ヲ」』を更新。生後4ヶ月の双子のお宮参りとお食い初めの様子を公開した。

動画の中で、中川はお宮参りとお食い初めを合わせて行うと説明し、お宮参りについて、「（生後）1ヶ月で行けるってすごいと思うよ」「1ヶ月の時、私もボロボロだし、双子を連れて外にって怖くて全然出来なかったので、諦めてしまっていました」と言い、お食い初めについては「100日もとっくに過ぎてしまって今日4ヶ月になっちゃったんですけれども」とコメント。

そして、無事に終えた後で、中川は「忙しくて無理だ！って思って諦めてたけど、やっぱりこういうさ、素晴らしい日本の伝統はやった方がいいなっていうのは思いました」「諦めてたから本当にやれてよかった」などと話した。

また、「レベル40まで生きて、なのに、こんなにも知らなかったことしか来ないから、毎日」「大変が楽しいみたいなゾーンに入ってます、今」「改めてだけど、本当に楽しい、子育てが。大変だけど楽しいって思わせてくれる双子に感謝です」と笑顔を見せていた。