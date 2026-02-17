高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。明治時代を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

松野家の女中、クマを演じるのが、俳優の夏目透羽（とわ）さんです。

クマは、熊本でのトキたちの暮らしを一人で支える女中でがんばり屋さんな性格です。だけど、がんばりすぎてしまうこともあり…

夏目さんがコメントを発表しました。

あたたかさと面白さに魅了

――出演が決まったときのお気持ちは？

初めて受けた朝ドラヒロインオーディションが「ばけばけ」でした。今までご一緒させていただいた俳優さんも多く出演されている作品なので、放送前から「撮影面白いよ」と聞いていて、私も出たいとずっと思っていたんです。

いざ放送が始まると、そのあたたかさと面白さに魅了されました。スキップができるまでの過程を描くなど、大きい事件が起きるわけじゃないけれど日常の中に成長や発見があり、うれしさも悲しさもいっぱい詰まっている所が大好きです。「日常に感謝しよう」という感じでもなく、ただただ寄り添ってくれる。そこがいいなと思います。



クマ役に決まった時はうれしすぎて「うれしいメーター」がショートし逆に冷静で、しばらくしてやっと衝撃とうれしさが込み上げてきました。クマ役のオーディションではバレーボールをしたのですが、簡単なルールを思いっきり間違えてしまいました。そういう所が、クマの少し抜けている姿に重なったのかもしれません（笑）。

クマはひたむきな子

――演じられるクマはどのような役柄でしょうか？

クマは松野家の皆さんへの愛にあふれたひたむきな子です。プンプンしているのは怒っているからではなく、女中としての使命感が強いから。ムッとした表情もこの人たちの役に立ちたいという思いが強すぎるがゆえなので、そこが視聴者の方々に伝わるといいなと思います。誰にも見られていない時は「ふふふん♪」と鼻歌をうたいながら仕事する、ご機嫌な面もあるんですよ。

そんなクマから見て、司之介さんは松野家の中で一番話しかけやすい人。だから、ちょっと強めに接していけるのだと思います。司之介さんの隣にクマがいることも多いですね。司之介さんからクシャ顔を向けられたシーンでは、クシャ顔返しをしてみましたのでご注目ください。



クマが使う熊本ことばでは「ばってん」や「たい」がかわいくてお気に入り。私は埼玉出身で方言がないので、プライベートでも熊本ことばを使いたいくらいです。ただ、セリフが「そぎゃん」だけのところは難しくて何パターンも撮りました。どの「そぎゃん」が使われるのか、放送を見るのが楽しみです。

「私、元々いたっけ？」

――撮影現場の雰囲気はいかがですか？

熊本編からの参加なので馴染めるか不安でしたが、「私、元々いたっけ？」と思うほど皆さんが温かく迎え入れてくださいました。池脇千鶴さんは「透羽ちゃん、透羽ちゃん」とたくさん話しかけてくださるし、高石あかりさんももう何ヶ月も一緒にやってきたかのように接してくださって。

初日に撮った中庭に出るシーンでは下駄をうまく履けなかったのですが、スムーズにいくようにあかりさんが下駄の位置を変更したり、監督に立ち位置の提案をしたりしてくださいました。

今もずっとぽかぽかな気持ちで撮影できています。正木役の日高由起刀くんや丈役の杉田雷麟さんもたくさん話しかけてくださって。そのおかげで同世代の雰囲気ができていると思います。岡部たかしさんとは、ドラマ「新宿野戦病院」以来 2回目の共演。その時も岡部さんの役に強く言う人物を私が演じたので、なんかずっとすみません……となりました（笑）。



ちなみにクマが「あんたがたどこさ」をするシーンでは、私が記憶していた歌詞とメロディーがめちゃくちゃで！「あれ？周りの方と違うかも」とテストで気づき、急いで確認しました。「煮てさ、焼いてさ、食ってさ」の順番が入れ替わり、先に食ってから焼いていました。

より一層にぎやかに

――熊本編の見どころを教えてください。

松江編の素敵な雰囲気や面白さはこれからの熊本編でも続いていきます。クマをはじめ、正木くんや丈くんも加わってより一層にぎやかになった松野家を楽しみにしていてください。

私自身が温かく迎え入れていただいたのと同じようにクマも松野家の中に温かく入れてもらっているので、ご覧になった皆さんが今日1日をちょっと優しい気持ちではじめられると思います。熊本編も頑張ります！

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。