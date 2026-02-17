¥µ¥¯¥é¥È¥Ã¥×¥¥Ã¥É¤¬´ä¼ê¶¥ÇÏ¤ÎÄºÅÀ¤Ø¡ÄÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¡õ4ºÐºÇÍ¥½¨ÇÏ¤òW¼õ¾Þ
¡¡´ä¼ê¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï2·î16Æü¡¢¥Û¥Æ¥ë¥á¥È¥í¥Ý¥ê¥¿¥óÀ¹²¬NEW WING¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö2025 IWATE KEIBA AWARDS¡×¼ø¾Þ¼°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£2025¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ³èÌö¤·¤¿Í¥½¨ÇÏ¤äµ³¼ê¡¢±¹¼Ë´Ø·¸¼Ô¤Î±ÉÍÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÍèÉÐ¤ä¶¥ÇÏ´Ø·¸¼Ô¡¢°ìÈÌ¥Õ¥¡¥ó¤éÌó160¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿ ¡£
¡¡¼ø¾Þ¼°¤Ç¤Ï¡¢Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³ÆÉôÌç¤ÎÉ½¾´¤ò¼Â»Ü¡£Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ª¤è¤Ó4ºÐºÇÍ¥½¨ÇÏ¤Ë¤Ï¥µ¥¯¥é¥È¥Ã¥×¥¥Ã¥É¤¬Áª½Ð¡£
¡¡ÇÏ¼ç¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥È¥Ã¥×¥Õ¥§¥í¥¦¤Ï¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤Æ´èÄ¥¤Ã¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤¬ÂçÀª¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë°ËÆ£ÏÂÇ¦Ä´¶µ»Õ¤Ï¡ÖÊÊ¤Î¤¢¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÅÇÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇÏ¤Ë¿Ä¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¡£µ÷Î¥Å¬À¤ÏÍ»ÄÌ¤¬Íø¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤¬¡¢´ä¼ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Á´¹ñ¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ´ä¼ê¤Ë¤â¶¯¤¤ÇÏ¤¬¤¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡¡¼çÀï¤Î¹â¶¶ÍªÎ¤µ³¼ê¤Ï¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¿´Â¡¤¬¶¯¤¤ÇÏ¤Ç¡¢¥Þ¥é¥½¥ó¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Î´ÇÈÄ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢µîÇ¯°Ê¾å¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤ª¸«¤»¤·¤¿¤¤¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£