¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¡×¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è - 500±ß¡Ö¥»¥Ã¥È500¡×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï2·î25Æü¡¢¡Ö¥»¥Ã¥È500¡×¤Ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¥»¥Ã¥È¡×(500±ß)¤ò²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
500±ß¥»¥Ã¥È¤¬3¼ïÎà¤Ë
¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ë¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤È¥É¥ê¥ó¥¯M¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤ª¥È¥¯¤Ê¥Ð¥ê¥å¡¼¥»¥Ã¥È¡Ö¥»¥Ã¥È500¡×¤Ë¡¢Éü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¡×¤ò²Ã¤¨¡¢¡Ö¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Á¥¥ó¡×¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥»¥Ã¥È¤ò3¼ïÎà¤Ë³È½¼¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¥»¥Ã¥È¡×(500±ß)
¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¤Ï¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥Ý¡¼¥¯¥Ñ¥Æ¥£¤Ë¡¢¥·¥ã¥¥·¥ã¥¤Î¥ì¥¿¥¹¡¢¥³¥¯¤È»Ý¤ß¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥½¡¼¥¹¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¤Î»ÝÌ£¤È¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¥¥ì¤¬ÆÃÄ¹¤Î¾¦ÉÊ¡£2007Ç¯¤«¤é2012Ç¯¤Þ¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¡¢2013Ç¯¤Ë¤Ï´ü´Ö¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2018Ç¯¤«¤é2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¡×¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¤½¤Î¸å¤âÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬¤ä¤Þ¤º¡¢ÆÃ¤ËX¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÆ±¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤¬Îß·×4Ëü·ï°Ê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËÉü³è¤òË¾¤àÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡û¿·TVCM¤ÏÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó&³áÍµµ®¤µ¤ó
2·î24Æü¤«¤éÊü±Ç¤µ¤ì¤ë¿·TVCM¤Ç¤Ï¡¢Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤µ¤ó¤ÈÀ¼Í¥¤Î³áÍµµ®¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£¥Ð¥¹¤ËÍÉ¤é¤ì¤ëÂ¿Éô¤µ¤ó¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¼¡¤Ï¡Á¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡Ä¤¢¤Ã¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡£¤¦¤ì¤·¤µ¤Î¤¢¤Þ¤ê¸ý¤ò¤¹¤Ù¤é¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¡¢³«¤Ä¾¤Ã¤ÆÀ¶¡¹¤·¤¯¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯Éü³è¤òÃÎ¤é¤»¤ë±¿Å¾¼ê¤Î³á¤µ¤ó¡£Â¿Éô¤µ¤ó¤Ï»×¤ï¤º¥Ð¥¹¤ò¹ß¤ê¤Æ¤ªÎé¤ò¹ð¤²¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ø¶î¤±½Ð¤¹¡£Éü³è¤·¤¿¥Þ¥Ã¥¯¥Ý¡¼¥¯¤Ë¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤¿¤è¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤ëÂ¿Éô¤µ¤ó¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·TVCM ¥»¥Ã¥È500¡Ö¥Ð¥¹¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡×ÊÓ
¿·TVCM ¥»¥Ã¥È500¡Ö¥Ð¥¹¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡×ÊÓ
