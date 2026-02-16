日本国内販売開始！三陽合同会社、Lipstickキーボード＆テンキーパッド
三陽合同会社は、2026年2月16日（月）より、同社が運営するECサイト「Lofree Japan」にて、Lofree DOTシリーズの新色：Tri-Mode ワイヤレスメカニカルキーボードの「Lipstick 」および「Lipstick Tri-Mode ワイヤレステンキーパッド」の日本国内販売を開始した。Lofree Lipstickシリーズは、時代を超えて愛される5色のリップスティックからインスピレーションを得て、シルバーとブラックの２色デザインを展開した。デスク環境に彩りを添える外観と快適な使用感でタイピングを特別な体験に変えてくれる。
■Lipstick
リップカラーを表現したデュアルカラーPBTキーキャップ（ツヤ仕上げ／マット仕上げ）を採用し、プレミアム感のある外観を実現しました。キーキャップの質感に合わせ、シルバーモデルにはクリアケース、ブラックモデルにはマット仕上げの本体ケースを使用している。
ガスケットマウント構造を採用することでより柔らかく快適な打鍵感を提供。Bluetooth 5.3、2.4GHz、USB-Cのトライモード接続に対応し、最大3台のデバイスに接続可能だ。また、Windows、macOS、iOS、Androidなど幅広いOSに対応する。
さらに、ホットスワップ対応のGateronスイッチを採用し、好みに応じた打鍵感のカスタマイズが可能。最大1000HzのポーリングレートとNキーロールオーバーに対応し、安定した入力性能を実現した。
4000mAh容量バッテリーを内蔵し、バックライトオフ時で最大約14日間の使用が可能だ。
■Lipstick Tri-Mode ワイヤレス テンキーパッド
20キー構成のテンキーパッドで数値入力の効率化をサポートする。Bluetooth 5.3、2.4GHz、USB-C接続に対応し、最大3台のデバイスに同時接続可能だ。
ホットスワップ対応のGateronスイッチ、Nキーロールオーバー対応、ホワイトLEDバックライトを備え、優れた操作性と実用性を提供する。また、Numキーでテンキーモード、Calcキーで電卓モードへ切り替えて使用ことも可能だ。
■製品仕様
〇Lipstick
定価：オープンプライス
技術仕様
キーの数: 84 (75%)
マルチファンクションキーの数:10
スイッチステム: MX
スイッチ：Full POM Lofree × GATERON Foundation
スイッチタイプ: リニア
バックライト: 白色LED(5000K)
バックライトモード: 7
ホットスワップ対応: 〇
Nキーロールオーバー対応: 〇
技適認証：取得済み
技適認証番号：R001-A20940
サイズと重量
サイズ: 325mm x 160.5mm x 44.4mm
重量: 972g
素材
フレーム：ABS
キーキャップ: PBT/PC
スイッチステム: POM
接続
接続モード: Bluetooth 5.3、2.4GHz、Type-C有線
Bluetooth名: DOT2@Lofree
ローリングレート: 1000Hz
対応システム: Windows、Android、macOS、iPadOS、iOS
バッテリー
バッテリー容量: 4000mAh
充電時間: 約5時間
動作時間:
（全ライトオフ時）約14日間
（全ライト最大時）約30時間
製造
原産国：中国
設計・製造業者：Lofree
〇Lipstick Tri-Mode ワイヤレス テンキーパッド
定価：オープンプライス
技術仕様
サイズ：149.3mm × 94mm × 39.1mm
重量：252g
キーの数：20
バッテリー容量：900mAh
スイッチ：Gateron Switches
ホットスワップ対応：〇
接続モード：USB-C有線接続、Bluetooth5.3、2.4G無線接続
Bluetooth名：Digit 2@LOFREE
技適認証：取得済み
技適認証番号：R020-240267
製造
原産国：中国
設計・製造業者：Lofree
販売スケジュール
販売開始時間：2026年2月16日（月）より販売を開始した。
購入サイト：
Lofree Japan https://lofree.co.jp/
発送開始：
シルバーモデル：最短翌営業日発送する。
ブラックモデル：2026年3月上旬より順次発送する。
※各スケジュールは変更となる場合がある。
■Lofree Japan
■Lofree Japan
