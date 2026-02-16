サンフレッチェ広島は、J1百年構想リーグ地元開幕戦を迎え、PK戦にもつれ込む激闘を制しました。女子のレジーナリーグ後半戦勝利と合わせてお伝えします。



■有田優理香リポート

「暖かな日差しの下のホーム開幕戦。Eピース開業3年目。サポーターの皆さんワクワクした表情でスタジアムへと向かっていきます。」





■有田優理香「紫の新たな11番加藤陸次樹選手！」■サポーター「（11番は）歴代レジェンドが背負っていたので、同じような活躍をしてほしいと 思って11番のユニホームを選んだ。」■サポーター「塩谷選手です。後ろに塩谷がいるだけで安心感がすごい。大きな背中にゴールを守ってほしい。」■サポーター「各チームのオールスターが揃っているのが今のサンフレのフォワード陣なので期待しかない。今年もサンフレYAVAY（ヤバイ）だろ！」そして守護神・大迫敬介のご家族も直撃取材！■大迫敬介選手の父・哲郎さん「優勝しかないでしょう！それをぶら下げてワールドカップに行ってもらいたい。」2万7000人を超える観客をのみこんだ地元開幕戦は、岡山との「中国ダービー」。1点を追いかける前半アディショナルタイム。今シーズン初スタメンのジャーメインのゴールで同点に追いつきます。■ジャーメイン良「サイド使っていたので真ん中も空いていた。中央で受けて安全なパスよりも、厳しいところにつけて（鈴木）章斗がうまく自分に戻してくれたので、いい形でフリーになれた。」90分を戦い1対1で勝負の行方はPK戦へ…！ ここでテレビ派ファミリー！キッズチャレンジスタジアムでもおなじみ！われらが守護神・大迫が魅せます。4人目を見事ストップ！■大迫敬介「相手は前回もPKをしていた。その情報を入れながら駆け引きしながらやれた。」サンフレッチェが28年ぶりとなるリーグでのPK戦勝利で、開幕2連勝です！＊＊＊＊＊＊■有田優理香リポ「一夜明けて女子のレジーナの試合、その前に男子トップチームが練習を公開しています。」およそ1000人のサポーターが見守る中、調整を行った選手たち。男女一丸でサンフレッチェを盛り上げます。■大迫敬介「男女2つのチームがひとつになってこそサンフレッチェ広島 だと思うので両方応援してもらえるきっかけになれば。」レジーナの試合は同点で迎えた後半。クロスに頭で合わせたのは新加入ストライカーの神谷千菜！鮮烈なデビューを飾りレジーナは後半戦白星発進です。【2026年2月16日放送】