「ヤング シャーロック ～オックスフォード事件簿～」2026年3月4日より世界独占配信開始

(C)Amazon MGM Studios

Prime Videoは、名探偵シャーロック・ホームズの“原点”を描いたミステリーシリーズ「ヤング シャーロック ～オックスフォード事件簿～」を3月4日からプライム会員向けに独占配信する。全8話で一挙配信。ロバート・ダウニーJr.主演の映画「シャーロック・ホームズ」も手掛けたガイ・リッチーが監督・製作総指揮を務める。

配信に先駆けて、日本語予告とキービジュアル、場面写真、メイキングが公開された。

ダウニーJr.主演の「シャーロック・ホームズ」シリーズ同様、躍動感やウィットに富んだ表現を備えながら、サー・アーサー・コナン・ドイル氏原作の名探偵を大胆に再解釈。「若き日のシャーロック・ホームズの姿を爆発的なエネルギーで描き出す」アクション満載のミステリーシリーズだという。

Credit： Daniel Smith, (C) Amazon Content Services LLC

場面写真

カリスマ性にあふれ、反骨心旺盛な若きシャーロック・ホームズは、後に宿敵となるジェームズ・モリアーティと出会ったことをきっかけに、彼は人生で初めてとなる本格的な殺人事件に挑むことになる。その捜査はやがて世界を股にかけた巨大な陰謀へと発展し、彼の人生を永遠に変える転機となる。

1870年代のオックスフォードを舞台に、さらに海外まで冒険の場を広げながら、本作は、のちにベイカー街で名を馳せることになる以前――無秩序で型破りな若き日のホームズの知られざる素顔と、その“原点”を描き出す。

本作でホームズを演じるのは、『アフター』シリーズや『ハリー・ポッターと謎のプリンス』で知られ、ガイ・リッチー監督作『アンジェントルメン』にも出演しているヒーロー・ファインズ・ティフィン。

場面写真

さらに、『英国王のスピーチ』でアカデミー賞主演男優賞を受賞、『ブリジット・ジョーンズの日記』シリーズや『キングスマン』シリーズで知られるコリン・ファース、ドーナル・フィン(『ホイール・オブ・タイム』)、ジーン・ツェン(『三体』)、ジョセフ・ファインズ(『ハンドメイズ・テイル／侍女の物語』)、ナターシャ・マケルホーン(『HALO』)、マックス・アイアンズ(『コンドル』)も出演する。

リッチーは第1話、第2話を監督し、製作総指揮としても参加。シリーズは『ディープ・ステート』を手がけたマシュー・パークヒルがショーランナーとして企画・脚本・製作総指揮を務め、ダナ・リヴェラ・ギルバート(『VINYL -ヴァイナル- Sex, Drugs, Rock'n'Roll & NY』)、マーク・レステギーニ(『Mr.＆Mrs. スパイ』)、サイモン・マクスウェル(『ディープ・ステート』)、アイヴァン・アトキンソン(『オペレーション・フォーチュン』『アンジェントルメン』)、サイモン・ケルトン(『イーグル・ジャンプ』)、コリン・ウィルソン(『アバター』)も製作総指揮に名を連ねている

そのほか共同製作総指揮はハリエット・クリールマンとスティーヴ・トンプソン。制作はモーティブ・ピクチャーズ、製作はAmazon MGMスタジオ。

『ヤング･シャーロック ～オックスフォード事件簿～』 OFFICIAL本予告｜プライムビデオ

場面写真

メイキングより、ガイ・リッチーとコリン・ファース

メイキングより、監督・製作総指揮のガイ・リッチー

