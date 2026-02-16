週明け１６日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１３５円安の５万６８０６円と３日続落。前週末の欧米株市場は冴えなかったものの、東京市場では先物に引っ張られる形で上昇してスタートした。しかし、案の定買いは続かず寄り天状態となり、その後はプラスに転じる場面はあったものの、終始ポジション調整の売り圧力を振りほどくことができず結局マイナス圏に引き戻された。ＴＯＰＩＸの下落率の方が大きく、日経平均に換算すると４７０円程度の下げに相当する。日本時間今晩の米国株市場は休場ということもあり、手控えムードが強かったというのが一般的な解釈だが、ところがどうして中身をみるとストップ高銘柄が相次ぎ、いつにも増して激しく投資マネーが舞い踊る地合いであった。



決算発表期間を通過したことから、高市政権下で打ち出される政策を念頭に置いたテーマ買いの動きが復活している。もっとも、復活と言うと語弊があるかもしれない。これまで決算発表期間中は、個別株の物色は決算プレーに特化する傾向が目立ったが、高市早苗首相に代わってから明らかに変化が生じているからだ。レアアースや人工ダイヤなど政策アナウンスに反応した売買が決算発表期間中も続いた。これは高市トレードのコンセプトが、いかなる環境下でも相場に底流していることを物語っている。



そのなか、きょうはイーディーピー<7794.T>、テクニスコ<2962.T>、中村超硬<6166.T>がいずれもストップ高カイ気配に張り付くなど、人工ダイヤ関連への投資資金の流入が加速したのが特徴的だった。同テーマはちょっとした政策アナウンスで振れやすく追撃はリスクも伴うが、米国株市場の地合いや為替動向など相場を取りまく環境に左右されにくいホットスポットであり、それが短期資金に好まれる理由かもしれない。同テーマでは旭ダイヤモンド工業<6140.T>が比較的おとなしく、目先は１月２９日の昨年来高値１１７３円奪回という分かりやすい上値目標があるため注目しておきたい。更に、人工ダイヤに続いて水晶関連株にも物色の矛先が向いている。日本電波工業<6779.T>のストップ高が目を引くが、これに追随して大真空<6962.T>が動兆著しい。リバーエレテック<6666.T>も空売りが高水準に積み上がっており、割り切りを前提に追撃妙味がある。



また、高市首相が重点投資対象に掲げる１７の戦略分野では「コンテンツ」に着目。日本のお家芸でもあるアニメを絡めて追い風がにわかに吹いてきた。何よりも売り攻勢の対象となっていたサンリオ<8136.T>が、業績増額を点火材料にマドを開け垂直リバウンドに転じていることが、上値の重かったコンテンツ関連全般の呪縛を解いたような感がある。サンリオは、きょうは高かったものの、朝方に高値を形成した後は漸次機械的な売りで上げ幅を縮小し、上ヒゲ陰線で安値引けに持っていかれるなど売り方の抵抗が垣間見られる。ただ、ここでの逡巡は、結果的に中期的な買い場を提供している可能性が高い。



アニメ・ゲーム関連では任天堂<7974.T>がサンリオに連動して底値買いの好機に見える。ＩＰ関連のビジネス価値が生成ＡＩによって陳腐化するリスクが取り沙汰されたが、ＩＰビジネスは、それまでに積み上げた実績と信頼が分厚い土台となっているからこそ成り立つ。生成ＡＩの進化スピードがいかに速くても、そう簡単に蹂躙できるような領域ではない。他方、小型株では低位のまんだらけ<2652.T>に投資マネーが打診買いを入れ始めた。このほか好業績かつバリュエーション面で水準訂正余地が大きいフリュー<6238.T>が注目される。同社はプリントシール機の商品シェアで９割という抜群の競争力を誇るが、アニメに注力姿勢を明示するほか、サンリオとの連携も見逃せないポイントだ。これ以外では、仕手性の強いＬｉｎｋ－Ｕグループ<4446.T>なども再噴火の気配が漂う。



一方、アドバンテスト<6857.T>や東京エレクトロン<8035.T>など主力株の上値は重いが、ＡＩ・半導体関連は“高市トレード１７分野”の筆頭格でもあり、出世株の宝庫であることに変わりはない。ファンダメンタルズに光を当て、中期投資に耐え得る銘柄では今月初旬にも取り上げた室町ケミカル<4885.T>が大勢３段上げの助走に入った感触。同社は半導体用イオン交換樹脂を手掛けるニッチトップ銘柄だ。１月下旬に取り上げた半導体保護資材の世界首位であるアテクト<4241.T>もきょうはストップ高に買われたが、この流れはまだ初動かもしれない。



あすのスケジュールでは、前場取引時間中に５年物国債の入札が行われるほか、後場取引時間中に１２月の第３次産業活動指数が開示される。この日は香港、中国、台湾、韓国、シンガポール、ベトナムなどアジア各国の市場が休場となる。海外では１０～１２月の英失業率、２月の欧州経済研究センター（ＺＥＷ）の景気予測指数、２月のＮＹ連銀製造業景況指数、２月の全米建設業協会（ＮＡＨＢ）住宅市場指数など。また、バーＦＲＢ理事の講演が予定されており、その発言内容に耳目が集まる。なお、この日から３月１９日ごろまでラマダン（断食月）に入る。（銀）



出所：MINKABU PRESS