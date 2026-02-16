É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè2Àá¤ÏJ1²áÈ¾¿ô¤ÇPKÀï¡Ä³«ËëÀá¤«¤é°ìÅ¾¡È¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¡É¥Á¡¼¥à¤ÎÇÔÀïÌÜÎ©¤Ä
¡¡¥·¡¼¥º¥ó°Ü¹Ô¤ËÈ¼¤¦¥Ï¡¼¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÆÃÊÌÂç²ñ¡ÖÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡×¤Ï13Æü¤«¤é15Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂè2Àá¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëPKÀï¤ÏJ1¤Ç6»î¹ç¡¢J2¡¦J3¤Ç3»î¹ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤ÎJ1¤ÏÁ´380»î¹çÃæ97»î¹ç¤¬°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ3.97»î¹ç¤Ë1²ó¤Î³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Àá¤Ï10»î¹çÃæ6»î¹ç¤¬°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤êPKÀï¤Ë¿Ê¤à»î¹ç¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ºÇ¤âÄ¹¤¤PKÀï¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕÂÐÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Ç¡¢¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÁ´10¿Í¤¬½³¤ê¹ç¤Ã¤¿Ëö¤ËÀîºêF¤¬9-8¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡Á´¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤òÄÌ¤¸¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤ÎPKÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏFCÅìµþ¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¢µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¡¢¥µ¥¬¥óÄ»À´¤Î6¥Á¡¼¥à¡£¤¿¤ÀÏ¢¾¡¤·¤¿¤Î¤ÏFCÅìµþ¤Î¤ß¤Ç¡¢Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¤Î¤â²¬»³¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢³«ËëÀá¤ÎJ1¤Ç¤ÏPKÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿Á´4»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¥´¡¼¥ëÂ¦¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Àá¤Ï¥¨¥ó¥É·è¤á¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤òÀ©¤·¤¿¿å¸Í¥Û¡¼¥ê¡¼¥Û¥Ã¥¯¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤¬¸®ÊÂ¤ßÇÔÀï¡£º£µ¨¤ÎPKÀïÁ´°÷À®¸ù¤¬Â³¤¯FCÅìµþ¤Î¤ß¤¬¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÁ°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£J2¡¦J3¤â¥Ä¥¨¡¼¥²¥ó¶âÂô¤Î¤ß¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼Â¦¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤È¥í¥¢¥Ã¥½·§ËÜ¤Ï¥¨¥ó¥É¤ò·è¤á¤ë¥³¥¤¥ó¥È¥¹¤Ç¾¡¤Ä¤âPKÀï¤ÏÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¹âÂÎÏ¢½Ð¿ÈÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¥¯¥é¥Ö¥æ¡¼¥¹½Ð¿ÈÁª¼ê¤è¤ê¤âPKÀï¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¸«Êý¤â¤¢¤ë¤Ê¤«¡¢º£Àá¤Ï¹âÂÎÏ¢½Ð¿È¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤¬48¿ÍÅÐ¾ì¤·¤Æ33¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï68.8%¡¢JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡Åç¤ò´Þ¤à¥æ¡¼¥¹½Ð¿È¼Ô¤Ï36¿Í¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¤Æ27¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï75%¡¢³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï13¿Í¤¬¥¥Ã¥«¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ11¿ÍÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨¤Ï84.6%¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2Àá¤ò½ª¤¨¤Æ¹âÂÎÏ¢½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï70²óÃæ49²óÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨70.0%¡¢¥æ¡¼¥¹½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï65²óÃæ50²óÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨76.9%¡¢³¤³°½Ð¿ÈÁª¼ê¤Ï30²óÃæ27²óÀ®¸ù¤ÇÀ®¸ùÎ¨90.0%¡£Á´ÂÎ¤ÎÀ®¸ùÎ¨¤Ï76.4%¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¼ºÇÔ¤·¤¿Áª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ê¤ªGK¤Ï1»î¹ç2¥»¡¼¥Ö¤¬ºÇÂ¿¡£³«ËëÀá¤Î¿À¸ÍGKÁ°ÀîÂãÌé¤ÈÈØÅÄGKÀîÅç±Ê»Ì¡¢º£Àá¤ÎÄ®ÅÄGKÃ«¹¸À¸¡¢Ì¾¸Å²°GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë¡¢¶âÂôGK¾åÅÄ¼ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾åÅÄ¤Ïº£Àá¤ÎPKÀï¤Ç7²ó¥¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ2ËÜ»ß¤á¡¢2ËÜ¤òÏÈ³°¤ËÄÉ¤¤¤ä¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¢¨Áª¼êÌ¾²£¥«¥Ã¥³Æâ¤Ï¹â¹»»þÂå¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¡¢⭐︎=Àè¹¶
¢¦Ä®ÅÄ 2-2(PK4-2) ¿å¸Í⭐︎
Ä®ÅÄGKÃ«¹¸À¸(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)/4ËÜ2¥»¡¼¥Ö
¿å¸ÍGKÀ¾Àî¹¬Ç·²ð(¹Åç³§¼Â¹â)/4ËÜ0¥»¡¼¥Ö
Ä®ÅÄÀ®¸ù:FWÁêÇÏÍ¦µª(»°É©ÍÜÏÂSC¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÃæ»³ÍºÂÀ(ÇðU-18)¡¢MF²¼ÅÄËÌÅÍ(ÂçÀ¶¿å¹â)¡¢MF¥É¥ì¥·¥§¥ô¥£¥Ã¥Á(³¤³°
Ä®ÅÄ¼ºÇÔ:¤Ê¤·
¿å¸ÍÀ®¸ù:MFÂçºê¹Ò»í(Åì³¤Âç¶ÄÀ±¹â)¡¢FW¸ÞÌÚÅÄµ¨¿¸(ÀîºêF U-18)
¿å¸Í¼ºÇÔ:MF»³²¼Í¥¿Í(ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â)¡¢MFÄ¹ÈøÍ¥ÅÍ(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)
¢¦⭐︎FCÅìµþ 1-1(PK5-3) ±ºÏÂ
FCÅìµþGK¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å(³¤³°)/4ËÜ0¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
±ºÏÂGKÀ¾Àî¼þºî(ÂçÊ¬U-18)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö
FCÅìµþÀ®¸ù:DF¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä(³¤³°)¡¢MF»³ÅÄÉö´î(µþÅÔU-18)¡¢MF¶¶ËÜ·ý¿Í(FCÅìµþU-18)¡¢DF¶¶ËÜ·ò¿Í(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)¡¢MFº´Æ£Î¶Ç·²ð(FCÅìµþU-18)
FCÅìµþ¼ºÇÔ:¤Ê¤·
±ºÏÂÀ®¸ù:MFÅÏî´Î¿Ëá(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢FW¥¤¥µ¡¼¥¯¡¦¥¡¼¥»¡¦¥Æ¥ê¥ó (³¤³°)¡¢MF°Âµï³¤ÅÏ(±ºÏÂ³Ø±¡¹â)
±ºÏÂ¼ºÇÔ:MFÃæÅçæÆºÈ(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)
¢¦⭐︎ÀéÍÕ 0-0(PK8-9) ÀîºêF
ÀéÍÕGK¼ã¸¶ÃÒºÈ(µþÅÔU-18)/10ËÜ0¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
ÀîºêF GK¥¹¥Ù¥ó¥É¡¦¥Ö¥í¡¼¥À¡¼¥»¥ó(³¤³°)/10ËÜ1¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
ÀéÍÕÀ®¸ù:DF¹â¶¶°íÚð(ÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â)¡¢FWÀÐÀîÂçÃÏ(¿å¸Í·¼ÌÀ¹â)¡¢MFÃö¼íÍ´¿¿(ÆüÂçÆ£Âô¹â)¡¢DF²ÏÌîµ®»Ö(Ë²æÆ¹â)¡¢FW¸â²°ÂçæÆ(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¡¢DFÎëÌÚÂçÊå(À±ÎÇ¹â)¡¢MFÊÆÁÒ¹±µ®(È¬ÀéÂå¹â)¡¢MFÉ±ÌîÀ¿(ÀéÍÕU-18)
ÀéÍÕ¼ºÇÔ:DFÆü¹âÂç(¹Åç´Ñ²»¹â)¡¢MF¾®ÎÓÍ´²ð(ÇðU-18)
ÀîºêFÀ®¸ù:FW¥é¥¶¥ë¡¦¥í¥Þ¥Ë¥Ã¥Á(³¤³°)¡¢FW¥Þ¥ë¥·¡¼¥Ë¥ç(³¤³°)¡¢FWµÜ¾ëÅ·(ÀîºêF U-18)¡¢MFµÌÅÄ·ò¿Í(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¡¢MF²Ï¸¶ÁÏ(ÂçÄÅ¹â)¡¢DF»°±ºñ¥ÂÀ(Äëµþ¹â)¡¢DF»³¸¶Îç²»(JFA¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼Ê¡ÅçU-18)¡¢DFÃ«¸ý±ÉÅÍ(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢MF²ÈÄ¹¾¼Çî(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)
ÀîºêF¼ºÇÔ:DF¾¾Ä¹º¬Íª¿Î(ÀîºêF U-18)
¢¦¹Åç 1-1(PK5-4) ²¬»³⭐︎
¹ÅçGKÂçÇ÷·É²ð(¹Åç¥æ¡¼¥¹)/5ËÜ1¥»¡¼¥Ö
²¬»³GKúðÅÄÂÀÏº(½é¼Ç¶¶ËÜ¹â)5ËÜ0¥»¡¼¥Ö
¹ÅçÀ®¸ù:MF¥È¥ë¥¬¥¤¡¦¥¢¥ë¥¹¥é¥ó(³¤³°)¡¢FWÌÚ²¼¹¯²ð(²£ÉÍFC¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÃæÂ¼ÁðÂÀ(Á°¶¶°é±Ñ¹â)¡¢MF¿ûÂçµ±(»¥ËÚU-18)¡¢DF±öÃ«»Ê(ÆÁÅç¾¦¹â)
¹Åç¼ºÇÔ:¤Ê¤·
²¬»³À®¸ù:FW°ìÈþÏÂÀ®(ÂçÄÅ¹â)¡¢DFÇò°æ¹¯²ð(Âçºå¶Í°þ¹â)¡¢MFÌÚÂ¼ÂÀºÈ(»¥ËÚÂçÃ«¹â)¡¢MF¿ÀÃ«Í¥ÂÀ(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)
²¬»³¼ºÇÔ:MFÆ£°æ³¤ÏÂ(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)
¢¦⭐︎À¶¿å 1-1(PK1-3)µþÅÔ
À¶¿åGK²ÍªºÈ(¼¯Åç¥æ¡¼¥¹)/4ËÜ1¥»¡¼¥Ö
µþÅÔGKÂÀÅÄ³Ù»Ö(¶Ç¹â)/4ËÜ2¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
À¶¿åÀ®¸ù:FW¥ª¡¦¥»¥Õ¥ó(³¤³°)
À¶¿å¼ºÇÔ:FW¹â¶¶Íø¼ù(ºë¶Ì±É¹â)¡¢FW¥«¥Ô¥·¥ã¡¼¥Ð(³¤³°)¡¢MF¥Þ¥Æ¥¦¥¹¡¦¥Ö¥¨¥Î(³¤³°)
µþÅÔÀ®¸ù:FW¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ú¥É¥í(³¤³°)¡¢FW¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë¡¦¥¨¥ê¥¢¥¹(³¤³°)¡¢FW¥Þ¥ë¥³¡¦¥È¥¥¡¼¥ê¥ª(³¤³°)
µþÅÔ¼ºÇÔ:DFÎëÌÚµÁµ¹(µÜºêÆüÂç¹â)
¢¦GÂçºå 0-0(PK2-3) Ì¾¸Å²°⭐︎
GÂçºåGKÅì¸ý½ç¾¼(ÍìÆî¹â)/5ËÜ1¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
Ì¾¸Å²°GK¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡¦¥À¥Ë¥¨¥ë(ÅìËÌ³Ø±¡¹â)/5ËÜ2¥»¡¼¥Ö1ÏÈ³°
GÂçºåÀ®¸ù:MFÁÒÅÄ½©(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)¡¢MFÎëÌÚÆÁ¿¿(Á°¶¶°é±Ñ¹â)
GÂçºå¼ºÇÔ:MFÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ(¿ÀÂ¼³Ø±à¹â)¡¢DFÃæÃ«¿ÊÇ·²ð(ÇðU-18)¡¢FWÅâ»³æÆ¼«(GÂçºå¥æ¡¼¥¹)
Ì¾¸Å²°À®¸ù:MF°ð³À¾Í(Äëµþ¹â)¡¢MF¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥ô¥£¥Ë¥·¥¦¥¹(³¤³°)¡¢MF¹âÎæÊþ¼ù(»¥ËÚU-18)
Ì¾¸Å²°¼ºÇÔ:DFÆ£°æÍÛÌé(Ì¾¸Å²°U-18)¡¢MFÆÁ¸µÍªÊ¿(ÆáÇÆÀ¾¹â)
¢¦⭐︎FCÂçºå 2-2(PK5-3)¹âÃÎ
FCÂçºåGK¿û¸¶ÂçÆ»(³Ñ´Û¹â)/4ËÜ1¥»¡¼¥Ö
¹âÃÎGKÃöÀ¥¹¯²ð(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö
FCÂçºåÀ®¸ù:DFÀî¾åÎµ(Ê¡²¬U-18)¡¢MFÌîÀ¥Î¶À¤(Åì³¤Âç»¥ËÚ¹â)¡¢MFÅÚÈî¹ÒÂç(¹Åç¥æ¡¼¥¹)¡¢DF´ÜÌî½ÓÍ´(ÅìµþV¥æ¡¼¥¹)¡¢FWÏÂÅÄ°é(ºåÆîÂç¹â)
FCÂçºå¼ºÇÔ:¤Ê¤·
¹âÃÎÀ®¸ù:MF»°ÌçÍºÂç(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)¡¢MF¾å·îæÆÀ»(¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à¹â)¡¢MF»°¹¥ÎÛÂç(Î®ÄÌ·ÐºÑÂçÇð¹â)
¹âÃÎ¼ºÇÔ:MF¹âÌîÍµ°Ý(¿À¸Í¹°ÎÍ¹â)
¢¦°¦É² 2-2(PK3-4)¶âÂô⭐︎
°¦É²GKÄÔ¼þ¸ã(ÀéÍÕU-18)/7ËÜ1¥»¡¼¥Ö2ÏÈ³°
¶âÂôGK¾åÅÄ¼ù(¶âÂôU-18)/7ËÜ2¥»¡¼¥Ö2ÏÈ³°
°¦É²À®¸ù:MF»³²¼ÍºÂç(ÇðU-18)¡¢DF¿ù»³¹ÌÆó(»°É©ÍÜÏÂSC¥æ¡¼¥¹)¡¢MF¹ÔÍ§æÆºÈ(°¦É²U-18)
°¦É²¼ºÇÔ:MFÁ°ÅÄÌº²ð(µÜºêÆüÂç¹â)¡¢DF¿¹»³¸øÌï(Ê¡²¬U-18)¡¢DF¶âÂô°ìÌð(µþÅÔµÌ¹â)¡¢FWÅÄ¸ýÍµÌé(»ÍÆü»ÔÃæ±û¹©¹â)
¶âÂôÀ®¸ù:DF»³ËÜµÁÆ»(ºîÍÛ¹â)¡¢FW¿ù±º¶³Ê¿(ÀÅ²¬³Ø±à¹â)¡¢DFÄ¹ÊöÍ´ÅÍ(ºë¶ÌÊ¿À®¹â)¡¢DFÌÓÍø½ÙÌé(»³Íü³Ø±¡¹â)
¶âÂô¼ºÇÔ:MFÀ¾Ã«Í¥´õ(¼¯Åç³Ø±à¹â)¡¢MF²ÃÆ£Âç¼ù(Î©ÀµÂçÞÄÆî¹â)¡¢MFÄ¹ÁÒñ¥(²£ÉÍFM¥æ¡¼¥¹)
¢¦Ä»À´ 1-1(PK4-3)·§ËÜ⭐︎
Ä»À´GKÀô¿¹ÎÃÂÀ(¼¯»ùÅç¾ëÀ¾¹â)/5ËÜ0¥»¡¼¥Ö2ÏÈ³°
·§ËÜGKº´Æ£»Ëµ³(²£ÉÍFC Jr¥æ¡¼¥¹)/4ËÜ0¥»¡¼¥Ö
Ä»À´À®¸ù:FW¾ëÄê´´Âç(»ÔÎ©Á¥¶¶¹â)¡¢DFËÌÅç°êºÈ(Ä»À´U-18)¡¢MF¾¾ËÜÆäÀ¸(CÂçºåU-18)¡¢MFºäËÜÏË´ð(·§ËÜ¥æ¡¼¥¹)
Ä»À´¼ºÇÔ:¤Ê¤·
·§ËÜÀ®¸ù:MFÆá¿Ü·ò°ì(¸ÌÀ³Ø±¡¹â)¡¢MFÀÄÌÚ½ÓÊå(ÅìÊ¡²¬¹â)¡¢MFº¬´ß·ÃÂÁ(±ºÏÂ¥æ¡¼¥¹)
·§ËÜ¼ºÇÔ:FWÈ¾Âå¾ÅÔ(ÂçÄÅ¹â)¡¢MF±Ê°æñ¥ÂÀ(Ãæ±û³Ø±¡¹â)
