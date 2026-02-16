芸術点の高すぎる梱包がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】こんな丁寧な梱包でしたよ！

「MNG! メルカリで買ったんだけど、とても芸術点の高い梱包で届いたので朝から楽しいです」とその模様を紹介したのはギター愛好家のRINTAROさん（@ksrintaro）。



レスポールギターを購入したところ、届いたのはレスポールのギターケース型にきれいに切り貼りされた段ボールケース。梱包のセンスや丁寧さには個人差あるものだが、ここまで職人技のような段ボールケースにお目にかかれることはなかなかない。



RINTAROさんにお話を聞いた。



ーーこの梱包をご覧になった際は？



RINTARO：玄関でギターの形をした梱包を見た瞬間、思わず笑ってしまいました。単なる段ボール梱包ではなく、送り主の方がギターケースの形に合わせて切り抜き、丁寧に組み立ててくださった様子が想像でき、温かさを感じました。ギターを手放すにあたって最後の仕事をしてくれたのだと思い、とても印象に残っています。



なお、この梱包はギター本体を直接包んだものではなく、ギブソン・レスポールのハードケースを梱包したものです。SNS上では誤解されているコメントも見られましたが、私自身としては受け取り時点で大きな不安はありませんでした。



ーー購入したギターの状態は？



RINTARO：届いたレスポールは、以前から探していた年式のモデルで、なおかつコンディションも非常によく、とても満足しています。ちょうど先日、映画『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』を観た際、エンディングでGuns N' Rosesの楽曲が使用されており、そのギターフレーズをあらためて弾きたくなったことも購入のきっかけの一つでした。



ーー投稿に大きな反響がありました。



RINTARO：予想以上に多くの反応があり、梱包の工夫に感動する声や、ユーモアとして楽しんでくださる方が多かったのが印象的でした。一方で安全面を心配するご意見もあり、ギターケースを梱包したものだという説明が伝わっていなかったことにも気づかされました。結果的に、多くの方に“人の気持ちが伝わる梱包”として受け取っていただけたのはうれしく感じています。



SNSユーザー達から



「仕事でも丁寧な出品者さんなんでしょうね」

「開けなくても商品が大切にされてたの分かる」

「売主さんからの想いも一緒に届きましたね 」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんはこれまで印象的な梱包に出会ったことはあるだろうか？



なおRINTAROさんは現在、「MoMu & TeaSteam」名義でギター愛をテーマにした音楽活動を展開中。各種配信サイトやYouTubeで数々の作品を公開しているので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）