実は“UT嫌い”だった政田夢乃、キャロウェイの未発表7W『ミニスピナー』をテスト中 どんなクラブ？
開幕に備えるキャロウェイ勢のギア調整をキャッチ！ 政田夢乃が「今日が初打ちです」という未発表7Wのテスト情報や、開幕に向けセッティング全体の変更についてレポートしていきたい。まずは「この時季にしては飛んでる」という、新ドライバー『クアンタム???』について。
【画像】コレが未発表FW『クアンタム ミニスピナー』を構えた顔
「少し『AI Smoke』と似てるところがあって音は『ELYTE』と全然違うんですけど、慣れたら気になりません。逆にひっつく感じがけっこう好きなので、その分、以前よりも飛んでるかなって。太ったのもあって飛んでるのかもしれないですけど（笑）。でもやっぱり去年よりかは少しキャリーも出てるかなと思います。去年とか220ちょっとくらいだったのが、最近は230yd超えてるので」
この日は『クアンタム???MAX』ドライバーも試してキャリーは222ydが最大だったが『クアンタム???』だと226ydを記録。最高初速でも2.1mph（約0.94m/s）『???』の方が速く方向性も安定していた。次は、未発表FW『クアンタム ミニスピナー』について。 ■未発表FW『クアンタム ミニスピナー』？ 「7Wも9Wもすごいラクに球が上がりますし、なんか方向性もUTよりも真っすぐ行くし、安定してる感じがします。私、元々UTが好きじゃなくて。やさしいやつ（MAVRIK MAX）を使ってるんですけど、右に行った時にかなり距離をロスしたり、つかまった時にはランも出てしまうし、距離感が合わないのがすごい悩みで。
そこら辺は7Wとか9Wの方がカバーできそうだなって。元々UTは、ウッド系が合うかアイアン系が合うか、全然分かんないという特殊な人なので、やっぱり苦手意識から（投影面積の大きな）MAVRIK MAXを選んでいたんですけど（ミニスピナーは）けっこう小ぶりだから操作もできそうです」
昨年開幕時には『MAVRIK MAX』を4−5−6Uと3本も入れてさぞかし気に入っていると思いきや『実は苦手』だったとか。アイアンは2024年モデルで小ぶりな『X FORGED』がお気に入りだが、ウェッジも未発表プロトタイプで『X FORGED』の刻印があるものを使用していた。 ■未発表ウェッジ『X FORGED』？ 「前は『OPUS』ウェッジだったんですけど、2月入ってからラウンドで使ってる感じでけっこうスピンも利きますし、前のやつと距離の差も全然ないし、振りやすさも変わらなくて悪いところが全然ない。だから替えました。サイズも気にならないですし」
既報の通り、パターも2年使ったエース『Ai-ONE JAILBIRD MINI DB』パターから、新しい『Ai-DUAL JAILBIRD MINI』へ変更した政田。未発表プロトタイプで特にUTの悩みを解決し、より武器にする調整をさらに進める構えだ。 【政田夢乃のクラブセッティング】※は未発表作1W：QUANTUM???（10.5° 24ベンタスブルー5R）3W：ELYTE（15° 24ベンタスレッド5R）5W：QUANTUM MAX（18° 24ベンタスブルー6R）7W：QUANTUM MINI SPINNER（21° 〃 ）※5U：MAVRIK MAX（24°スピーダーNX HB 75SR）7I〜PW：X FORGED 2024（N.S.PRO 850GH S）48,54,58°：X FORGED（N.S.PRO 950GH S）※PT：オデッセイAi-DUAL JAILBIRD MINIBALL：CHROME TOUR X
