KEF、「Coda W」など対象スピーカー購入でキャッシュバックキャンペーン。最大4万円分
KEFは、3月29日まで「SPRING CAMPAIGN 2026」を実施。期間中に「Coda W」など、対象スピーカーを購入し、4月30日までにmyKEF登録をすると、全員に最大40,000円分をVisa eギフトでキャッシュバックする。
Coda W
対象スピーカーとキャッシュバック内容は以下の通り。ワイヤレスHiFiスピーカー: LS60 Wireless/LS50 Wireless II/LSX II/LSX II LT/Coda W HiFiスピーカー: R3 Meta/Q Concerto Meta/LS50 Meta サブウーファー: KC62 購入期間：2026年2月13日～2026年3月29日 応募期間：2026年2月13日～2026年4月30日 対象店舗：直営店 KEF Music Gallery Tokyo、公式オンラインストア、KEF正規販売店 キャッシュバック内容(Visa eギフトにて)
40,000円のキャッシュバック: LS60 Wireless
15,000円のキャッシュバック: LS50 Wireless II/R3 Meta
10,000円のキャッシュバック: Q Concerto Meta/LSX II/LS50 Meta/ KC92
5,000円のキャッシュバック: Coda W/LSX II LT
また2月28日まで、東京・青山にある直営店 KEF Music Gallery TOKYOにて試聴体験フェアを開催中。試聴体験および製品を購入すると、KEFオリジナルギフトをプレゼントする。