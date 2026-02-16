¿·¼Ö156Ëü±ß¡ª ¥¹¥º¥¡È¿··¿¡É¡Ö»Â¿··Ú¥È¥é¡×¤¬Ì¥ÎÏÅª¡ª Àº×û¡Ö¹õ¤¹¤®»ÅÍÍ¡×¤Ï5Â®MT¡õ¡Ö¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯ÉÕ¤ËÜ³Ê4WD¡×¤âÅëºÜ¡ª ¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤ X¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤É¤ó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡©
¤â¤Ï¤ä¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤µ
¡¡2025Ç¯12·î¤Ë°ìÉô»ÅÍÍÊÑ¹¹¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤ò°ì¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢µ¡Ç½ÁõÈ÷¤Î³È½¼¤â²Ì¤·¤¿¥¹¥º¥¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£
¡¡
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ê¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¥¥ã¥Ó¥ó¤òÂç¤¤¯ºÎ¤Ã¤Æµï½»À¤ò¹â¤á¤¿ÇÉÀ¸¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¡×¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖX¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ê¤ë¤â¤Î¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤³¤Î¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤ X¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤ÏÁ°½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¥ã¥Ó¥ó¤¬ÄÌ¾ï¤Î¥¥ã¥ê¥¤¤è¤ê¤â¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢±¿Å¾ÀÊ¥·¡¼¥È¤Ï¥¯¥é¥¹ºÇÄ¹¤Î180mm¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥É¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢40¡ë¤Þ¤Ç¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¹õ¤¹¤®´é¤Î¥¹¥º¥¡Ö¿··¿·Ú¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë
¡¡Å¬ÀÚ¤Ê±¿Å¾»ÑÀª¤ò¼è¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥·¡¼¥È¤òÅÝ¤·¤ÆµÙ·Æ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤âÈþÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÊ¬¡¢²ÙÂæ¤ÎÄ¹¤µ¤ÏÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÙÂæ¾²ÌÌ¤¬¥¥ã¥Ó¥ó²¼¤Þ¤Ç´ÓÄÌ¤·¤Æ¿¤Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä¹¼ÜÊª¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¥ã¥ê¥¤¤ÈÆ±¤¸´¶³Ð¤ÇÀÑ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼ñÌ£¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê1Âæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤¤Î¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¡ÖX¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬X¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ç¤Ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¥Ö¥é¥Ã¥¯·Ï¤Î²Ã¾þ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÄÉ²Ã¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡ÖSUZUKI¡×¥í¥´Æþ¤êÀìÍÑ¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¡¢ÀìÍÑ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¥Ù¥¼¥ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¾þ¤ÎÀìÍÑ¥«¥é¡¼¥É¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ÎÀìÍÑ¥¹¥Á¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÈÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤È¥ê¥¢¤Î¤¢¤ª¤êÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤¥ä¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÌÏ¤·¤¿ÀìÍÑ¥Ç¥«¡¼¥ë¤â¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹©¾ì½Ð²Ù¾õÂÖ¤Î¥Õ¥ë¥Î¡¼¥Þ¥ë¤Ç¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤X¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤Ï¸åÎØ¶îÆ°¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Î2WD¤È4WD¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë5Â®MT¤È4Â®AT¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë4WD¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢AT¼Ö¤¬¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à¼°4WD¡¢MT¼Ö¤Ï¥Ï¥¤¡¦¥í¡¼2ÃÊ¤ÎÀÚÂØ¼°¥Ñ¡¼¥È¥¿¥¤¥à4WD¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ç¥Õ¥í¥Ã¥¯¤âÈ÷¤ï¤ë¤Î¤Ç¡¢°Ï©ÁöÇËÀ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¿Í¤Ë¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¼Ö²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï156Ëü9700±ß¤«¤é180Ëü700±ß¤Ç¡¢¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥ê¥¤X¤È¤Î²Á³Êº¹¤Ï¤ï¤º¤«11Ëü±ß¡£
¡¡¤½¤Îº¹³Û¤Ç¾åµ¤ÎÀìÍÑ¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¹¥¤¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤ËÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤¤¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£