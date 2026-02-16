¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤µ¡¢´Å¤µ¤¬½Ð¤¿¡×¥¢¥¸¥¢À©ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿20ºÐ¤ÎÂç³ØÀ¸MF¡¢J¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²»î¹çÌÜ¤ÇÄËº¨¤Î¥ì¥Ã¥É¡ÄSNS¤Ç¼Õºá¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×
¡¡º£Ç¯£±·î¤ÎU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÍ¥¾¡¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿Âç³ØÀ¸MF¤¬¡¢Âà¾ì½èÊ¬¤ò¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡£²·î14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿J£±É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ÎÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÂè£²Àá¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¤Ï¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£90Ê¬´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ£±¡Ý£±¡¢¤½¤Î¸å¤ÎPKÀï¤Ç£´¡Ý£µ¤ÈÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤¬¡¢2028Ç¯£±·î¤Î²¬»³Æþ¤ê¤¬ÆâÄê¤·¡¢º£µ¨¤ÏÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤ëË¡À¯Âç£²Ç¯¤Î¾®ÁÒ¹¬À®¤À¡£Âè£±Àá¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬Àï¤ËÂ³¤¤¤ÆÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¡¢46Ê¬¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò¤â¤é¤¦¤È¡¢71Ê¬¤Ë¤â·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ç·Ù¹ð¤ò¼õ¤±¤ÆÂà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÍâÆü¡¢20ºÐ¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¿´Ãæ¤ò¤³¤¦ÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤ÎÌ¤½Ï¤µ¡¢´Å¤µ¤¬½Ð¤¿»î¹ç¡££±¿Í¾¯¤Ê¤¤ÃæÉ¬»à¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤Î·Ð¸³¤ò¼¡¤ËÉ¬¤º·Ò¤²¤ë¡×
¡¡J£²»î¹çÌÜ¤Ï¡¢¤Û¤í¶ì¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¼è¤êÊÖ¤¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¢¤ë¤Ï¤¹¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡ÚÆ°²è¡Û²¬»³¤ÎÂç³ØÀ¸MF¤¬·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ÇÂà¾ì
