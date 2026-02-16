¡Ö¤ª¾ßÌýÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ð¤«¤±¤¿ºÊ¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£·ëº§30Ç¯¤Î50ÂåÉ×ÉØ¤Ëµ¯¤¤¿´íµ¡¡Ú¤¦¤Á¤Î¥Ä¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Û¡Ê1¡Ë
µÈ²¬¹¯¡¦¥è¥·»ÒÉ×ºÊ¤Ï¡¢·ëº§30Ç¯¤Î½ÏÇ¯É×ÉØ¡£ÃçÎÉ¤¯Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö¤ª¾ßÌý¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È½Ð¤«¤±¤¿¥è¥·»Ò¤¬¡¢²È¤ËÌá¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿´Åö¤¿¤ê¤â¼ê¤¬¤«¤ê¤â¤Ê¤¯¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤ë¹¯¤Ï¤½¤Î¹ÔÊý¤òÄÉ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡Ä¡£¥è¥·»Ò¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢Ì¡²è²È¡¦Ìî¸¶¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡Ø¤¦¤Á¤Î¥Ä¥ÞÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Ù¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
* * * * * * *
¡Ö¤ª¾ßÌýÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×
¡Ö¤ª¾ßÌýÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿ºÊ¡¦¥è¥·»Ò¡£
¡Ö¤ª¤Ã¤Á¤ç¤³¤Á¤ç¤¤¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿É×¤Î¹¯¡£
»þ¹ï¤ÏÌë¤Î10»þ¡£
¹¯¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ²¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä
¤â¤¦Ä«¤À¤¾¡©
Ä«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¥è¥·»Ò¡£
Ï¢Íí¤¯¤é¤¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¡£
¼Â²È¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤³¤Ë¡Ä¡©
¡Ö¥è¥·»Ò¤µ¤ó¤Ê¤éÀè½µ¡Ä¡Ä¡×
¥Ñ¡¼¥ÈÀè¤ò¼¤á¤Æ¤¤¤¿¥è¥·»Ò¡£
¤Õ¤À¤ó¤«¤é¥Ü¥±¤Æ¤¿¤±¤É¡Ä
²È¤Þ¤Ç¤Îµ¢¤êÆ»¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©
·Ù»¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡Ä
¥Í¥³¤Î¥µ¥ó¥À¥ë
¥è¥·»Ò¤È¤ÏÉ×ÉØ±ßËþ¤À¤Ã¤¿¡£
¥Í¥³¤Î¥µ¥ó¥À¥ë¤¬¶¶¤Î¾å¤Ë¡Ä¡©
¼¡²ó¤ØÂ³¤¯
