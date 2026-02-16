¡ÚÆÈÀê¡ÛÈª²ê°é¡õóîäÛ¤Ê¤®¤µ 1¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥³¥ì¥µ¥ïÀ¸²Î¤Ë´¶ÎÞ¡ª¡Ö¥ª¥Õ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ê¥Ý¡¼¥È
2025Ç¯2·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿Èª²ê°é¡õóîÆ£¤Ê¤®¤µ¤ÎPodcastÈÖÁÈ¡Ö¥ª¥Õ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×¡£
¡ÚºÇ¿·²ó¡ÛÈª²ê°é¡õóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ö¥ª¥Õ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×
2026Ç¯2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡¢¡ÖÈª²ê°é&óîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ø¥ª¥Õ¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡Ù°ì¼þÇ¯µÇ°¡ª¤á¤¤¤Ê¤®¤È¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¡ÊLINE CUBE SHIBUYA¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¡ÊÄÌ¾Î¡§¥ª¥Õ¥ì¥ó¥º¡ËÌó2000¿Í¤¬½¸·ë¡£
ÈÖÁÈ¹±Îã¤Î¡È¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡É¤ä¡È¥Ç¥£¥Ù¡¼¥ÈÂÐ·è¡É¡¢2¿Í¤¬¿´¿ì¤¹¤ë¥³¥ì¥µ¥ï¤Î¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÇÂç¤¤¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡¢¤á¤¤¡ÊÈª¡Ë¤Ê¤®¡ÊóîäÛ¡Ë¤¬´¶¶Ë¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÎø°¦¤è¤ê»Å»ö¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡©¤á¤¤¤Ê¤®¤Î¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ëÎø°¦¡¦·ëº§´Ñ
¥ª¥Õ¥ì¥ó¥º¤¿¤Á¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤ò¿¶¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤á¤¤¤Ê¤®¡Á¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¹þ¤à¤È¡¢2¿Í¤Ï²ñ¾ì²£¤ÎÆþ¤ê¸ý¤«¤éÅÐ¾ì¡ª µÒÀÊ¤ÎÄÌÏ©¤ò¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¤È¿Ê¤à¡£
óîäÛ¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÈ±¤ò1½µ´Ö¸ÂÄê¤Ç¥Ô¥ó¥¯¿§¤ËÀ÷¤á¤¿¤½¤¦¡£
ºÇ½é¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¹±Îã¡Ö¤á¤¤¤Ê¤®¤Î¡ÈÀ¸¡É¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¡×¤«¤é¡£»öÁ°¤Ë¤â¤é¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥ì¥ó¥º¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë¡¢2¿Í¤¬À¸²óÅú¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡ÖËÍ¤â2¿Í¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÈÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î·ù ³¦·¨¡É¤Ç¤¹¡£4·î¤«¤é¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÜ¤é¤ì¤¿»þ¤ËÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤ÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦ÃËÀ¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Þ¤º¤Ï2¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤Î¡ÈºÇ¶áÅÜ¤é¤ì¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡É¤ò¹ðÇò¡£
¤á¤¤¤¬¡ÖºòÆü¤â¥é¥¸¥ª¤Î¼ýÏ¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¸ÊüÁ÷¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤éÅ¬Åö¤Ê¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¡© ¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¥À¥á¡ª¡É¤Ã¤ÆÅÜ¤é¤ì¤ë¤Î(¾Ð)¡£ºÇ¶á¤ªµÙ¤ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤³¤È¤È°¤¤¤³¤È¤ÎÀþ°ú¤¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¤Ê¤®¤â¡Ö»Å»öÁê¼ê¤Ø¤ÎÏ¢Íí¤¬ÃÙ¤¹¤®¤Æ¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ÆÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¾ì¤Ë¤¤¤ëÁêÃÌ¼Ô¤ÈÀ¸¤Ç²ñÏÃ¤òÅ¸³«¤·¡¢ÃËÀ¤¬¡Ö·ë¹½°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢2¿Í¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¡Ö¤ï¤«¤ë¡Á¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¶¦´¶(¾Ð)¡£¤Ê¤®¤Ï¡Ö1²ó¤Ö¤ÁÀÚ¤ì¤ë¡£¡È¤ï¡¼¤Ã¡ª¡É¤È¶«¤Ö¤Èµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤ÁÃå¤¯¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¼ø¤·¡¢¤á¤¤¤Ï¡Ö¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Î¤³¤È¤Ï¿²¤¿¤éËº¤ì¤ë¤±¤É¡¢²¿¤«Â¾¤Î¼ñÌ£¤ËÂçÎÌ¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¤¤«¤â¡£¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¤¤¤¤¤è¤Í¡ª¡×¤È¿¿Ùõ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÂ¾¡¢Îø°¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î2¿Í¤Ë¡¢¡Ö¡È±óµ÷Î¥Îø°¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡É¤È1ÅÙÊÌ¤ì¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Éü±ï¤·¤è¤¦¤«¿´¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÈà½÷¤«¤é·ëº§OK¤ÎÊÖ»ö¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦1ÅÙ¤Á¤ã¤ó¤È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬¤·¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¡ÈÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÉÕ¤¹ç¤¦¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¿¶¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤ªÇº¤ß¤¬¡£ÌÀ¤ë¤¯ÁÖ²÷¤Ë¥º¥Ð¥Ã¤È²ò·è¤¹¤ëÃæ¡¢¤á¤¤¤Ê¤®¤ÎÎø°¦¡¦·ëº§´Ñ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª
1Ç¯´Ö¤Ëµ¯¤¤¿¡Ö¤á¤¤¤Ê¤®¥é¥¸¥ª»ö·ïÊí¡×¤ò¡¢±ÇÁü¤ä²èÁü¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢¥ª¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¡£
2¿Í¤Ç¡ÖÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¡×¤Ë½Ð¤«¤±¤¿ºÝ¤Ëµ¯¤¤¿Çú¾Ð¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ëÂ¾¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎø°¦¤è¤ê»Å»ö¤ÎÊý¤¬ÂçÀÚ¤À¤±¤É¡¢¤â¤·¤âÁê¼ê¤ËÆ±¤¸»ö¤ò¸À¤ï¤ì¤¿¤é¡Ä¡û¡û¡û¡û¡Ê1·î25ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£¤á¤¤¤Ê¤®¤Ï¤Ê¤ó¤ÈÅú¤¨¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¯¥¤¥º¤â½ÐÂê¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Îø°¦¥Þ¥¹¥¿¡¼¤Î2¿Í¤¬Åú¤¨¤¿¾×·â¤Î²óÅú¤È¤Ï¡ª¡©
¤³¤ÎÂ¾¡¢¡ÖLINE¤Ç(¾Ð)¤¬Â¿¤¤ÃË»Ò¤Ë°ãÏÂ´¶ÌäÂê¡×¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¤¬ËþºÜ¡ª
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæÈ×¤Ï¡¢¤Ê¤®¤¬¤á¤¤¤Ë¡È¥¢¥¤¥É¥ë¥á¥¤¥¯¡É¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤¬Î®¤ì¡¢¤½¤Î´°àú¤Ê½ÐÍè±Ç¤¨¤Ë¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¡Ö¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤¿µ¤Ê¬♡¡×¡Ê¤á¤¤¡Ë¡£
Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤®Î®¡¢¥Á¡¼¥¯¤ÎÆþ¤ìÊý¤äÈýÌÓ¤ÎÀ°¤¨Êý¡¢¥Î¡¼¥º¥·¥ã¥É¡¼¤ÎÆþ¤ìÊý¤Ê¤É¡¢º£Æü¤«¤é¥Þ¥Í¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¥³¥ì¥µ¥ïÅÐ¾ì¤Ë´¶ÎÞ¡ªÌóÂ«¤Î¡ÖÁÈ¤ßÂÎÁà¡×¡¢ºÇ¸å¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤â¡ª
¥¤¥Ù¥ó¥È¸åÈ¾¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¡¦¥³¥ì¥µ¥ï¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¤¹¤ë¤È¤³¤³¤Ç¡¢¥é¥¤¥ÖÁ°¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡Ö¤â¤¦µã¤¤¤Á¤ã¤¦¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¤á¤¤¤ÎÌÜ¤ËÎÞ¤¬¡£
¼Â¤Ï¤á¤¤¤Ê¤®¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤â¡È¥³¥ì¥µ¥ï¤¬¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£
¥²¥¹¥È¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤¬¥³¥ì¥µ¥ï¤Ë¶ÊÀ©ºî¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤ò¿¼·¡¤ê¡£¤Ê¤®¤¬²Î»ì¤Î¹Í»¡¤ò¤Ö¤Ä¤±¡¢¥³¥ì¥µ¥ï¤¬ÀÖÍç¡¹¤Ë¼«¿È¤ÎÎø°¦´Ñ¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤â¡£
¤½¤·¤Æ¥³¥ì¥µ¥ï¤¬¡ÖSSW¡×¤òÀ¸ÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÊÒ¼ê¤Ë´¶ÎÞ¤¹¤ë¤á¤¤¤È¡¢¾Ð´é¤Ç²Î»ì¤ò¸ý¤º¤µ¤à¤Ê¤®¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö♡¿ÍÀ¸♡¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤Ï¤á¤¤¤Ê¤®¤Îµ°À×¤òÊª¸ì¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç³Ø¹»¤ÎÂ´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¡£
¥ª¥Õ¥ì¥ó¥º¤¿¤Á¤â´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥ª¥Õ¥ì¥ó¥º¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿»£±Æ¥¿¥¤¥à¤â¡£2¿Í¤Ï¡Ö¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö°ì¿Í°ì¿Í¤ò¤è¤¯¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¡¢2¡¢3³¬ÀÊ¤Þ¤ÇÃúÇ«¤Ë¸«¾å¤²¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥ª¥Õ¥ì¥ó¥º¤Èµ¤·Ú¤Ë¸òÎ®¤¹¤ë¡£ºÇ¸å¤Ë´¶¶Ë¤Þ¤Ã¤¿¤á¤¤¤Ê¤®¤¬¥Ï¥°¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡Á¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥é¥¹¥È¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¡¼¥¸¤ËÃåÂØ¤¨¤ÆÅÐ¾ì¡ª ¥ª¥Õ¥ì¥ó¥º¤È¤ÎÌóÂ«¤À¤Ã¤¿¡ÖÄù¤á¤ÎÁÈ¤ßÂÎÁà¡×¤Ç¸«»ö¡ÈÈôæÆ¡É¤ò·è¤á¤Æ¸«¤»¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤ÏÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬¡£
¤á¤¤¤¬¡Ö¤æ¤¯¤æ¤¯¤ÏÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¡ª ÍÙ¤Ã¤¿¤ê²Î¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¡£°ú¤Â³¤¡¢°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¡¢¤Ê¤®¤Ï¡Ö¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢¾Ð¤¤¤Ë¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤â¡¢¥ª¥Õ¥ì¥ó¥º¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬¡ª
Íè¾ì¼Ô¸ÂÄê¤Ç2¿Í¤Î¤¹¤Ã¤Ô¤óÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¤³¤ÎÂ¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤á¤¤¤Ê¤®¤Î¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È3ÈÖ¾¡Éé¡×¤â¡£¤á¤¤¤Ï¡Ö¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤óÁê¼ê¤Ë¥Ç¥£¥Ù¡¼¥È¤òÎý½¬¤·¤¿¡ª¡×¤È¼«¿®Ëþ¡¹¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÏÓÁ°¤Ï¡©
¤µ¤é¤Ë¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÈ×¤ÇÎ®¤ì¤¿¡¢²»³Ú¥½¥à¥ê¥¨¡¦¤Ê¤®¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤â¹¥É¾ÇÛ¿®Ãæ¤À¡£
Â¾¤ÎºîÉÊ¤Ç¤Ï·è¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢2¿Í¤ÎÁÇ´é¤¬ËþºÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢2·î22(·î)Ìë11»þ59Ê¬¤Þ¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡ª