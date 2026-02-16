¡ÈÆüËÜ°ì¥«¥ï¥¤¥¤Ãæ³ØÀ¸¡É¤ÎSNSÅê¹Æ¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤¹¤ëÉã¡¢ÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ¤â¡Ö°áÁõÂå¤¬¤³¤Î3¥«·î´Ö¤Ç¡Ä¡×¡ÖÌë¤ªÁÚºÚ¤ò¡Ä¡×
±þÊçÁí¿ô3Ëü5,000¿Í¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡¢¤Û¤Î¤µ¤ó¡£Èà½÷¤ÎSNSÅê¹Æ¤Ï¡¢»£±Æ¤äÊÔ½¸¤ÇÉã¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°áÁõÂå¤Ï3¥«·î¤ÇÌó30Ëü±ß¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸
15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù(Ëè½µÆüÍË20:00¡Á)#106¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó&Èþ¾¯½÷¤¬Âç½¸¹ç! ºÇ¶¯¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤òÂç¸ø³«¡õ¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¦¤¾! SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£±þÊçÁí¿ô3Ëü5,000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡¦¤Û¤Î¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤Û¤Î¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ß¥¹¥³¥ó¼õ¾Þ¤Î2½µ´Ö¸å¤Ë¤ÏÃÏ¸µ¡¦¼¯»ùÅç¸©¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¤ÇÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È¥Þ¥Þ¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Î¤µ¤ó¤ò»Ù¤¨¤ëÊì¡¦¤Á¤¨¤ê¤µ¤ó¤È¡¢Éã¡¦Î´¹¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¥ß¥¹¥³¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Á¤¨¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡ØÆüËÜ°ì¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Î´¹¤µ¤ó¤â¡ÖºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÊÍÍ»Ò¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉã¡¦Î´¹¤µ¤ó¤ÏSNS¤Î»£±Æ¤äÊÔ½¸ºî¶È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¤Û¤Î¤µ¤ó¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡ÖSNSÅê¹Æ¤ÏËè²ó°áÁõ¤òÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°áÁõÂå¤¬¤³¤Î3¥«·î´Ö¤Ç30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡Ä¡Ä¡×¡ÖÌë¤ªÁÚºÚ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÈ¾³Û¥·¡¼¥ë¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤·¤«»ä¤¬¤Ç¤¤ëÅØÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¶âÁ¬»ö¾ð¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤â¥â¥Æ¤ë¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÎ´¹¤µ¤ó¤â¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¼¡½µ2·î22Æü¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#107¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯! ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å½÷À¼ÒÄ¹Âç½¸¹ç!¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆüËÜ¤òºÇÁ°Àþ¤Ç¸£°ú¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë3Ì¾¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È»°Â¤ÎÁððÞ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëBiS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥×¡¼¡¦¥ë¥¤¤µ¤ó¡¢À¤³¦187¥«¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¤ÇÂçÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÇ¯¾¦40²¯±ß¡¦¼Ò°÷400Ì¾¤òÂ«¤Í¤ëÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¤Î¶áËÜ¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤ËÂç´ë¶È¤Î²ñµÄ¤Ë¥®¥ã¥ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼ÒCGO¥É¥Ã¥È¥³¥àÂåÉ½¡¦¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥®¥ã¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸
15Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù(Ëè½µÆüÍË20:00¡Á)#106¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Î¥¤¥±¥á¥ó&Èþ¾¯½÷¤¬Âç½¸¹ç! ºÇ¶¯¥Æ¥£¡¼¥ó¤ÎÎ¢Â¦¤òÂç¸ø³«¡õ¿Æ¤âÅÐ¾ì¤·¤Á¤ã¤¦¤¾! SP¡×¤ÈÂê¤·¤¿´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£±þÊçÁí¿ô3Ëü5,000¿Í¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ³Ø1Ç¯À¸¡¦¤Û¤Î¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¥ß¥¹¥³¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê³ÍÆÀ¸å¤ÎÈ¿¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Á¤¨¤ê¤µ¤ó¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡ØÆüËÜ°ì¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬¼¯»ùÅç¤Ë¤¤¤ë¤é¤·¤¤¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢Î´¹¤µ¤ó¤â¡ÖºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤´Ëþ±Ù¤ÊÍÍ»Ò¡£
¤·¤«¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Î¾Î¹æ¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÉã¡¦Î´¹¤µ¤ó¤ÏSNS¤Î»£±Æ¤äÊÔ½¸ºî¶È¤ò¹Ô¤Ê¤¦¤Ê¤É¤Û¤Î¤µ¤ó¤ËÁ´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÎÞ¤°¤Þ¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¡ÖSNSÅê¹Æ¤ÏËè²ó°áÁõ¤òÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°áÁõÂå¤¬¤³¤Î3¥«·î´Ö¤Ç30Ëü±ß¤¯¤é¤¤¡Ä¡Ä¡×¡ÖÌë¤ªÁÚºÚ¤òÇã¤¤¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤ÏÈ¾³Û¥·¡¼¥ë¤Î¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤·¤«»ä¤¬¤Ç¤¤ëÅØÎÏ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤È¥ê¥¢¥ë¤Ê¶âÁ¬»ö¾ð¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤¬¡Ö¤Û¤Î¤Á¤ã¤ó¤â¥â¥Æ¤ë¤Ç¤·¤ç?¡×¤È¥â¥Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÇ÷¤ë¤È¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤êÎø°¦·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¸À¤¦¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë5¿Í¤¯¤é¤¤¤«¤é¹ðÇò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÎ´¹¤µ¤ó¤â¡Ö½é¤á¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¼¡½µ2·î22Æü¤Î¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù#107¤Ï¡¢¡Ö¥Ð¥ê¥Ð¥êÆ¯¤¯! ¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å½÷À¼ÒÄ¹Âç½¸¹ç!¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÆüËÜ¤òºÇÁ°Àþ¤Ç¸£°ú¤¹¤ë¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£°î¤ì¤ë3Ì¾¤Î½÷À¼ÒÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¤È»°Â¤ÎÁððÞ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëBiS¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦¥×¡¼¡¦¥ë¥¤¤µ¤ó¡¢À¤³¦187¥«¹ñ¤Ë¸þ¤±¤¿¥µ¥Ö¥¹¥¯»ö¶È¤ÇÂçÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÇ¯¾¦40²¯±ß¡¦¼Ò°÷400Ì¾¤òÂ«¤Í¤ëÉÒÏÓ¼ÒÄ¹¤Î¶áËÜ¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¢¤µ¤é¤ËÂç´ë¶È¤Î²ñµÄ¤Ë¥®¥ã¥ë¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦°ì¸«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¹çÆ±²ñ¼ÒCGO¥É¥Ã¥È¥³¥àÂåÉ½¡¦¥Ð¥Ö¥ê¡¼¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¼ÂºÝ¤Ë¥®¥ã¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¡Ö¥®¥ã¥ë¼°¥Ö¥ì¥¹¥È¡×¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡Ä¡Ä¡£