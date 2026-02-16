HANA¡¢1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤è¤ê¿·¶Ê¾ðÊó²ò¶Ø¡ª¡ÖALL IN¡×¤Ï¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ë¤è¤ëºî»ì¡¦ºî¶Ê³Ú¶Ê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
HANA¤Î1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¡Ê3·î25Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢¥¿¥¤¥È¥ë°Ê³°Ì¤²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÍÑ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿2¶Ê¤Î¿·¶Ê¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£2·î16ÆüÀµ¸á¤«¤é¥×¥ê¥ªー¥Àー¡¦Pre-Add/Pre-Save¤¬¥¹¥¿ー¥È
ÀèÆü¼ýÏ¿¶Ê¤ÎÁ´ËÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¥ê¥êー¥¹¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¡£2025Ç¯4·î¤Î¥Ç¥Ó¥åー°Ê¹ß¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¥ê¥êー¥¹¤ò½Å¤Í¡¢³Ú¶Ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°Û¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿HANA¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈà½÷¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ÈÁÛ¤¤¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖALL IN¡×¤È¡ÖBloom¡×¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¤ß¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢¤É¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖALL IN¡×¤Ï½é¤ÎHANA¤Î¥á¥ó¥ÐーÁ´°÷¤Ë¤è¤ëºî»ì¡¦ºî¶Ê³Ú¶Ê¡£¥®¥¿ー¥µ¥¦¥ó¥É¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿Ä©ÀïÅª¤Ê³Ú¶Ê¤Ï¡¢HANA¤é¤·¤¤ÎÏ¶¯¤µ¡¦¥¯ー¥ë¤µ¤¬Á´ÌÌ¤ËµÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢HANA¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÂåÉ½¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÅÙÄ°¤¤¤¿¤é¼ª¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ðー¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¤Î²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖALL IN¡×¤Ï¶áÆüMV¤â¸ø³«Í½Äê¡£
°ìÊý¤Î¡ÖBloom¡×¤Ï¡¢½é¤ÎMatt Cab¤È¤Î¶¦ºî³Ú¶Ê¡£¡ÖALL IN¡×¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿HANA¤é¤·¤µ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£HANA¤Î»ý¤ÄÁ¡ºÙ¤µ¤ä¤«¤ï¤¤¤µ¡¢¤½¤·¤Æ°Õ»×¤Î¶¯¤µ¤ò¡¢ÁÖ¤ä¤«¤«¤Ä¥ê¥º¥ß¥«¥ë¥Ïー¥â¥Ëー¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç²Î¤¤¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¹¤¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤¤³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È²Ö¡É¤¬¤È¤³¤í¤É¤³¤í¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿²Î»ì¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¿·¶Ê2¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØHANA¡Ù¤Î¥×¥ê¥ªー¥Àー¡¢Pre-Add/Pre-Save¤¬2·î16ÆüÀµ¸á¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¡£¥×¥ê¥ªー¥Àー¤Ç¤Ï100Ì¾¤ËÅö¤¿¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡¢Pre-Add/Pre-Save¤Ç¤Ï¥á¥ó¥Ðー¤«¤é¤Î¸ÂÄê¥Ü¥¤¥¹¥³¥á¥ó¥È¤È¤¤¤¦ÆÃÅµ¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.01.24 ON SALE
DIGITAL SINGLE¡ÖCold Night¡×
2026.01.28 ON SALE
SINGLE¡ÖCold Night¡×
2026.02.23 ON SALE
DIGITAL ALBUM¡ØHANA¡Ù
2026.02.25 ON SALE
ALBUM¡ØHANA¡Ù
