¶Ã°Û¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¡ÄÃËÀ¤¿¤Á¤Ë¹ª¤ß¤Ê¶î¤±°ú¤¤òÅ¸³«¡¡¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡ÙÂè1ÏÃ
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡ÙÂè1ÏÃ¤¬11Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤Ï¡È¥â¥Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ÃËÀ1¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï°ÛÀ¤òºÇÂç¡Ö3Good¡×¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î¹ç·×¿ô¤¬½ç°Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂ¨Ã¦Íî¡¦½Ð¹ñ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Î¡È¥â¥Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¡¢²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ¤µ¤»¤¿¤Î¤Ï¤â¤¨¡£¤¿¤«¤·¤òÁê¼ê¤ËÁª¤Ó¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡È¼«»£¤ê¥Á¡¼¥¯¥¥¹¡É¤ò´º¹Ô¤¹¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¤¨¤Ï¡Ö¿Í¤È´Ø¤ï¤ë»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤ò·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¼«¿È¤Î¥â¥ÆÅ¯³Ø¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÃËÀ»²²Ã¼Ô¤Ë¤â¶Ã°Û¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¤¿¤¤¤»¤¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ä¥Ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÏÃ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤¿¤¤¤¸¤å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍ¶¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¹ª¤ß¤Ê¶î¤±°ú¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤Åç¹ñ¡¦¥Þ¥ë¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î¥²¡¼¥àÀ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¡¢ºöÎ¬¤ÈÎø¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤¬ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡¢YOU¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá (timelesz)¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤¬½¢Ç¤¡£±Ô¤¤»ëÅÀ¤È·Ú²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡û²ñ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìÊÑ
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤Ï¡¢½÷À¤Ë¤Ï¡È¥â¥Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¡¢ÃËÀ1¿Í¤òÁª¤ó¤Ç¼Â¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï°ÛÀ¤òºÇÂç¡Ö3Good¡×¤ÇÉ¾²Á¤·¡¢¤½¤Î¹ç·×¿ô¤¬½ç°Ì¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¡¢ºÇ²¼°Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÂ¨Ã¦Íî¡¦½Ð¹ñ¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¤¨¤Ï¡Ö¿Í¤È´Ø¤ï¤ë»þ¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤ò·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¼«¿È¤Î¥â¥ÆÅ¯³Ø¤òÈäÏª¡£¤½¤Î¸ÀÍÕÄÌ¤ê¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼²ñ¾ì¤Ç¤ÏÂ¾¤ÎÃËÀ»²²Ã¼Ô¤Ë¤â¶Ã°Û¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£
¤¿¤¤¤»¤¤¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ä¥Ü¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÏÃ¤·¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡Ä¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¤¿¤¤¤¸¤å¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¦¤È¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÍ¶¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤É¡¢¹ª¤ß¤Ê¶î¤±°ú¤¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È¡¡(C)AbemaTV,Inc.
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡¢¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.1¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à2¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤Åç¹ñ¡¦¥Þ¥ë¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î¥²¡¼¥àÀ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¡¢ºöÎ¬¤ÈÎø¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤¬ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¤Ï¡¢¤»¤¤¤ä(Áú¹ß¤êÌÀÀ±)¡¢YOU¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá (timelesz)¡¢Ã«¤Þ¤ê¤¢¤¬½¢Ç¤¡£±Ô¤¤»ëÅÀ¤È·Ú²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£