¹âµé¥¢¥È¥ì¡¼¡ª
¡¡2026Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤ê¡¢³Æ¥á¡¼¥«¡¼¤ä¥«¥¹¥¿¥à¥Ó¥ë¥À¡¼¤Î¿·ºî¤Ë¤â´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢2022Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à Ver.¡×¤Ï¡¢·Ú¥Ð¥ó¤Ê¤¬¤é°ìºÝ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î·Ú¥Ð¥ó¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥¢¥È¥ì¡¼¤Ï¡¢¾¦ÍÑ¼Ö¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿·Ú¥ï¥ó¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¾®²ó¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤È¹â¤¤ÀÑºÜÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£»Å»öÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤äÆü¾ï¤Î°ÜÆ°¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¥·¡¼¥ó¤Ç»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂè»°¤Îµï¾ì½ê¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢²È¤Ç¤â¿¦¾ì¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¢¥È¥ì¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¾å¼Á¤Ë»Å¾å¤²¤¿¤Î¤¬¥¢¥È¥ì¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à Ver.¤Ç¤¹¡£³«È¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¯¡¼¥ë¤µ¤ÈÇ÷ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡×¡£
¡¡³°´Ñ¤Ë¤Ï¥È¥è¥¿¤Î¹âµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡×¤ò»×¤ï¤»¤ë½Å¸ü¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥§¥¤¥¹¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢½Ä·¿LED¥Ç¥¤¥é¥¤¥È¤äÂç·¿¥°¥ê¥ë¤È°ìÂÎ²½¤·¤¿¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤¬¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¡È·Ú¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤âÇ¼ÆÀ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¾åÉÊ¤Ê¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ä¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤Ê¤É¤Î¼ù»éÉôÊ¬¤âÆ±¿§¤ÇÅý°ì¡£¥ë¡¼¥Õ¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¤Þ¤ï¤ê¤Ë¤Ï16¥¤¥ó¥Á¤Î¥á¥Ã¥¡õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Û¥¤¡¼¥ë¤òÁõÃå¤·¡¢¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄã½Å¿´¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê°õ¾Ý¤ò¶¯Ä´¡£¥µ¥¤¥É¥¹¥È¡¼¥ó¥¬¡¼¥É¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤âÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢³°´ÑÁ´ÂÎ¤Î´°À®ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎËÜ³×É÷¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¤¬¤Þ¤ºÌÜ¤ò°ú¤¤Þ¤¹¡£ÇØÌÌ¤ÈºÂÌÌ¤Ë¤Ï¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¹âµé´¶¤ò±é½Ð¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ñ¥Í¥ë¤â³°Áõ¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ä¡¼¥È¡¼¥ó¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¡¢¥·¥Ã¥¯¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËLED¥Õ¥í¥¢¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ä¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¥Þ¥Ã¥È¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿ÁõÈ÷¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥¢¥È¥ì¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à Ver.¤Ï2022Ç¯Åö»þ¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÅ¸¼¨¤Ç¤¢¤ê¡¢¸øÆ»Áö¹Ô¤ä»ÔÈÎ²½¤ÏÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¸ø¼°¤ÊÂ³Êó¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡Ö»ÔÈÎ²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬º¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥«¥¹¥¿¥à¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¶¯¤¤Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¥¢¥È¥ì¡¼ ¥×¥ì¥ß¥¢¥à Ver.¤Ï¡¢·Ú¥Ð¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤¿°ìÎã¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£