¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡×SPÆÃÈÖ¡Ù¤ò£²·î20Æü¡Ê¶â¡ËÌë£¸»þ¤è¤êÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ø¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡Ù¤Ï¡¢¸¶ºî¡§¥Ï¥àÃË¡¿¥¤¥é¥¹¥È¡§Áô¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¸¶ºî¤È¤¹¤ë°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡£¥²¡¼¥à¹¥¤¤Î35ºÐ¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¡¦»³ÅÄ·ò°ì¤¬¡Ö¥Ì¥ë¥²¡¼¤Ë¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤ÆºÇ¹âÆñ°×ÅÙ¥â¡¼¥É¡È¥Ø¥ë¥â¡¼¥É¡É¤Ç¥×¥ì¥¤¤ò»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ°ÛÀ¤³¦¤ÎÇÀÅÛ¤Î¾¯Ç¯¡¦¥¢¥ì¥ó¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÄ¶¹âÆñ°×ÅÙ¤Î°ÛÀ¤³¦ËÁ¸±ëý¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¹¶Î¬ËÜ¤â·Ç¼¨ÈÄ¤âÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤²á¹ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¸µÇÑ¥²¡¼¥Þ¡¼¤¬ºÇ¶¯¤òÌÜ»Ø¤·¶î¤±¾å¤¬¤ë»Â¿·¤ÊÊª¸ì¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô250ËüÉô¡ÊÅÅ»Ò½ñÀÒ´Þ¤à¡Ë¤òÆÍÇË¡£2026Ç¯£±·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡ÖABEMA¡×¤Ë¤ÆÆÈÀêÌµÎÁÊüÁ÷¤¬·èÄê¤·¤¿¡ØTV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡×SPÆÃÈÖ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÅÄÂ¼ËÓ¿´¡Ê¥¢¥ì¥óÌò¡Ë¡¢ÈÓÄÍËã·ë¡Ê¥¯¥ì¥ÊÌò¡Ë¡¢ÀéËÜÌÚºÌ²Ö¡Ê¥»¥·¥ëÌò¡Ë¤é¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬½Ð±é¡£MC¤ËÅ·ÄÅÈÓÂçÏº¤ò·Þ¤¨¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊª¸ì¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤äº£¸å¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¤´½Ã¤ò¹Í¤¨¤è¤¦¡ª¡×¤ÈÂê¤·¥¥ã¥¹¥È¤¬¹Í¤¨¤¿¾¤´½Ã¤òÈ¯É½¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤ªÆÏ¤±¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÃÈÖÊüÁ÷Ä¾Á°¤Î£²·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¸á¸å£µ»þ¤«¤éÌë£¸»þ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ºÇ¿·¡¦£¶ÏÃ¤Þ¤Ç¤ÎÌµÎÁ¿¶¤êÊÖ¤ê°ìµóÊüÁ÷¤â·èÄê¡£ÊüÁ÷¸å£±½µ´Ö¡¢ÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡Ø¥Ø¥ë¥â¡¼¥É ¡Á¤ä¤ê¹þ¤ß¹¥¤¤Î¥²¡¼¥Þ¡¼¤ÏÇÑÀßÄê¤Î°ÛÀ¤³¦¤ÇÌµÁÐ¤¹¤ë¡Á¡Ù¤Ï¡¢Ëè½µ¶âÍËÆüÌë25»þ35Ê¬¤è¤êWEBºÇÂ®ÇÛ¿®Ãæ¡£¡ÖABEMA¥¢¥Ë¥á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë¤ÆÌµÎÁÊüÁ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤ËWEBºÇÂ®ÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÊüÁ÷£³Æü¸å¤ÎËè½µ·îÍËÆüÌë25»þ35Ê¬¤è¤ê¡¢ºÇ¿·ÏÃ¤Î£±½µ´ÖÌµÎÁÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¡£
(C)¥Ï¥àÃË/¥¢¡¼¥¹¡¦¥¹¥¿¡¼ ¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È/¥Ø¥ë¥â¡¼¥ÉÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
